В Кремле не видят никаких проблем с лекарствами в России

В Кремле не считают, что в стране есть проблемы с обеспечением россиян жизненно важными и дорогостоящими лекарствами. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,«система работает стабильно».

По его словам, передает РИА Новости, Минздрав «не сигнализировал» ни о каких чрезвычайных ситуациях с лекарствами, которые должно обеспечивать пациентам государство. По мнению Пескова, там, напротив, налажена достаточно стабильная и эффективно работающая система.

Ранее из ряда регионов РФ приходили сообщения, что пациенты, которым необходимы оплачиваемые государством дорогостоящие жизненно необходимые лекарства, столкнулись с проблемами в получении этих препаратов. В том числе речь идет и о людях с ВИЧ.

Вообще же о ситуации с лекарствами (не только из т.н. "списка ЖВНЛП") - на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ