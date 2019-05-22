Госдума меняет регулирование цен на лекарства... К добру ли?

Госдума приняла во втором чтении законопроект, изменяющий порядок госрегулирования предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства. Согласно проекту закона, цены на лекарства могут повышаться один раз в год.

В настоящее время в список таких лекарств входят 735 препаратов. Согласно проекту, правительство РФ будет определять методику установления предельных отпускных цен и срок, в течение которого они будут действовать. При этом основным регулятором останется Минздрав, в который держатели или владельцы удостоверения на лекарственные препараты будут подавать заявления на регистрацию.

Однако не забываем, что это только намерение, а не принятое решение. Правда, скорее всего такой порядок и будет утвержден, ведь депутаты Госдумы принимают, как правило, только согласованные с правительством решения.

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При этом законопроектом устанавливается, что цена на лекарство может повышаться один раз в год на основании заявления, поданного до 1 октября. Что касается снижения стоимости лекарства, то оно будет осуществляться по методике, разработанной правительством РФ. Тем не менее, цена на препарат вряд ли будет снижаться чаще, чем один раз в течение 3-5 лет, пояснили в Госдуме.

По инф. rosbalt.ru

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