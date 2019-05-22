Монополия на здоровье: почему в российских аптеках мало дешёвых лекарств?

|
Проблема лекарственного обеспечения в нашей стране стала настолько серьёзной, что власти решили активно взяться за эту жизненно важную тему. Российские аптеки заполнены дорогими иностранными лекарствами, а дешёвые отечественные аналоги найти всё сложнее. Такой расклад идёт на руку крупным аптечным сетям, а обычным людям приходиться тратить огромные деньги ради банального выживания.
Сначала о проблеме доступности лекарств заговорил Владимир Путин, который поручил разобраться с этим делом Дмитрию Медведеву. Премьер-министр, в свою очередь, приказал нескольким министерствам предоставить свои идеи по совершенствованию лекарственного обеспечения до 20 июня, да и Госдума занялась проработкой этого вопроса со своей стороны.
До новых предложений от министерств ждать осталось недолго, но с чем же им придётся бороться? Основная проблема в нашей стране заключается во взаимоотношениях фармацевтических компаний и аптек. И те, и другие хотят получить наибольшую прибыль, так что на прилавки попадают самые дорогие препараты из возможных, а дешёвые отечественные аналоги остаются за бортом.
Сами аптеки связаны контрактами с крупными фармацевтическими компаниями, которые с каждым днём становятся всё крупнее, занимая всё больше рынка. Да и огромные аптечные сети нередко «выкупают» своих небольших и средних партнёров, чтобы распространить своё влияние на новые территории.
В итоге создаётся серьёзная монополия, которая приводит к закономерным проблемам: компании диктуют собственные цены и правила продвижения товаров, которые нередко выгоды простым покупателям не приносят.
Мелкие аптечные сети не выдерживают конкуренцию со своими крупными собратьями, так что быстро закрываются. А ведь именно они зачастую располагаются в отдалённых районах где-нибудь в сельской местности, из-за некоторые люди вообще лишаются возможности приобрести лекарства.
- Однако решить эти проблемы возможно, ведь борьба с монополиями – дело вполне распространенное в нашем мире. К примеру, можно активно помогать малому бизнесу и создавать удобные условия для мелких аптек. Можно запретить крупным компаниям поглощать небольшие сети, чтобы избавиться от ненужных монополистов. Для продвижения отечественных лекарств также есть немало способов, многие из которых крутятся вокруг выгодных рекламных условий.
Выход есть, и далеко не один. Осталось к нему прийти! Но не стоит забывать и о других проблемах отечественных аптек. Так, некоторые лекарства вроде «Септолете плюс» и «Мюстофорана» перестанут ввозить в Россию, а таблетки «Амиодарон» для борьбы с аритмией одно время вообще были в дефиците, хотя ещё в марте Росздравнадзор пообещал расправиться с этим вопросом. Нам пока остаётся ждать решения властей, которые (очень надеемся) смогут придумать эффективный выход из ситуации с непростым медицинским обеспечением в России.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...