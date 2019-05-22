Монополия на здоровье: почему в российских аптеках мало дешёвых лекарств?

Проблема лекарственного обеспечения в нашей стране стала настолько серьёзной, что власти решили активно взяться за эту жизненно важную тему. Российские аптеки заполнены дорогими иностранными лекарствами, а дешёвые отечественные аналоги найти всё сложнее. Такой расклад идёт на руку крупным аптечным сетям, а обычным людям приходиться тратить огромные деньги ради банального выживания.

Сначала о проблеме доступности лекарств заговорил Владимир Путин, который поручил разобраться с этим делом Дмитрию Медведеву. Премьер-министр, в свою очередь, приказал нескольким министерствам предоставить свои идеи по совершенствованию лекарственного обеспечения до 20 июня, да и Госдума занялась проработкой этого вопроса со своей стороны.

До новых предложений от министерств ждать осталось недолго, но с чем же им придётся бороться? Основная проблема в нашей стране заключается во взаимоотношениях фармацевтических компаний и аптек. И те, и другие хотят получить наибольшую прибыль, так что на прилавки попадают самые дорогие препараты из возможных, а дешёвые отечественные аналоги остаются за бортом.

Сами аптеки связаны контрактами с крупными фармацевтическими компаниями, которые с каждым днём становятся всё крупнее, занимая всё больше рынка. Да и огромные аптечные сети нередко «выкупают» своих небольших и средних партнёров, чтобы распространить своё влияние на новые территории.

В итоге создаётся серьёзная монополия, которая приводит к закономерным проблемам: компании диктуют собственные цены и правила продвижения товаров, которые нередко выгоды простым покупателям не приносят.

Мелкие аптечные сети не выдерживают конкуренцию со своими крупными собратьями, так что быстро закрываются. А ведь именно они зачастую располагаются в отдалённых районах где-нибудь в сельской местности, из-за некоторые люди вообще лишаются возможности приобрести лекарства.

Однако решить эти проблемы возможно, ведь борьба с монополиями – дело вполне распространенное в нашем мире. К примеру, можно активно помогать малому бизнесу и создавать удобные условия для мелких аптек. Можно запретить крупным компаниям поглощать небольшие сети, чтобы избавиться от ненужных монополистов. Для продвижения отечественных лекарств также есть немало способов, многие из которых крутятся вокруг выгодных рекламных условий.

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Выход есть, и далеко не один. Осталось к нему прийти! Но не стоит забывать и о других проблемах отечественных аптек. Так, некоторые лекарства вроде «Септолете плюс» и «Мюстофорана» перестанут ввозить в Россию, а таблетки «Амиодарон» для борьбы с аритмией одно время вообще были в дефиците, хотя ещё в марте Росздравнадзор пообещал расправиться с этим вопросом. Нам пока остаётся ждать решения властей, которые (очень надеемся) смогут придумать эффективный выход из ситуации с непростым медицинским обеспечением в России.

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