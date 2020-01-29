Екатеринбург: условиями работы водителей «скорой» заинтересовались прокуроры

В Екатеринбурге работодатель вступил в переговоры с водителями «скорой помощи», которые заявили о готовности не выходить на работу в знак протеста против навязываемых условий труда. Как сообщила представительница профсоюза работников здравоохранения «Действие» Надежда Елисеева, к соглашению стороны пока не пришли.

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В Екатеринбурге около 70 водителей скорой медицинской помощи могут не выйти на работу. Как пояснил в соцсетях один из водителей, причиной стало желание начальства переоформить сотрудников как самозанятых или индивидуальных предпринимателей. По информации водителя, с нового года в городе сменилась аутсорсинговая компания, и пришла фирма из Перми. Ее представители предложили водителям изменить условия работы. Прокуратура начала проверку информации о возможном нарушении трудовых прав.

Переговоры идут между водителями и руководителем аутсорсинговой компании Евгением Фридманом. Водители заявили, что их не устраивают условия, предложенные работодателем.

«На вчерашний день была информация о том, что работодатель предложил им только вариант работы в качестве „индивидуальных предпринимателей“ или „самозанятых“. Сегодня наш профсоюз созвонился с Фридманом, и тот сказал, что водителям также предложено заключить трудовые договоры. Когда мы встретились с водителями, то те рассказали, что Фридман предложил им получать „чистыми“ на руки 18 тыс. рублей. сейчас же они имеют „чистыми“ 26 тыс. рублей. Водители продолжают настаивать на том, что они не выйдут, если с ними не будут заключены трудовые договоры, как минимум, на тех условиях, на которых они сейчас работают», — сказала Надежда Елисеева.

Удручающее впечатление вызывает оптимизация российского здравоохранения. Медики отчаянно борются за свои права, выходят на акции протеста, голодают, а все ради чего? Чтобы было на что жить. Лишнего себе люди не просят - положенное бы получить. Вот и водители "скорой" в Екатеринбурге - им не нужно лишнего, они хотят сохранить прежнюю зарплату, ведь нужно на что-то семьи кормить. Только вот работодатель их понять не желает, для него главное - урезать расходы. А в конечном счете заложниками ситуации станут обычные жители города, к которым просто не приедут врачи. Печально это все.

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По инф. rosbalt.ru

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