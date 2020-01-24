Благовещенск: суд разбирает дело о заражении детей гепатитом С в больнице

В городе Благовещенске городской суд обязал местную клиническую больницу выплатить 600 тысяч рублей в пользу ребенка, зараженного в 2009 году гепатитом С.

Это решение стало первым в числе исков, поданных семьями, чьи дети получили инфекцию в стационаре. Эпидемиологическим расследованием было выявлено 169 пострадавших за период с 2000 по 2019 годы.

Изначально истец запрашивал компенсацию морального вреда в размере 15 миллионов рублей. Суд удовлетворил просьбу больницы о снижении размера компенсации. Вирус гепатита в организме ребенка элиминировался (произошло самоизлечение), и сейчас он не нуждается ни в противовирусной, ни в противогепатитной терапии.

Предполагается, что заражение произошло в гематологическом отделении, которое не было достаточно обеспечено антисептическими средствами и расходными материалами. Также персонал не обрабатывал руки при манипуляциях с катетером и не использовал стерильные перчатки.

Известно, что в январе Роспотребнадзор выявил в клинике новые нарушения санитарных правил, а курировавшая ситуацию зампред правительства Амурской области Ольга Лысенко покинула свой пост.

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