Алтай: врачи к пациентам мчатся сквозь метель на лошадях

В городе Бийск Алтайского края врачи скорой помощи передвигаются на лошадях из-за метели. (Смех смехом, но такую находчивость можно только поприветствовать! Ведь главное, не на чем врачи приехали, а что приехали в принципе. - прим. МГ.)

Как передают «Вести.Алтай», медики не могут добраться до некоторых пациентов по занесенным снегом дорогам. Помощь оказывают сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители, которые выталкивают машины скорой помощи из сугробов.

Выезд бригады Скорой помощи на вызов в Бийске (Алтай) pic.twitter.com/tgDoJtSVgI — Iпритовый заяцъ (@Almacaris) 25 января 2020 г.

«Иногда на снегоходах и вездеходах добираемся до пациентов, где-то на гужевом транспорте — на санях едем», — рассказал главврач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Нелегко приходится медикам работать в суровых условиях Сибири. Погодные условия порой превращают их трудовые будни в самые настоящие подвиги. Но главное, чтобы пациенты с понимаем относились, если медики приезжают не через 20 минут, а через час 20.

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По инф. rosbalt.ru

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