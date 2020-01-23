Акушерки роддома в Пушкине заявили о нехватке жизненно важных лекарств

Акушеры «Городской больницы № 38 им. Н.А. Семашко» написали жалобу в администрацию учреждения, в которой заявили об отсутствии некоторых препаратов для рожениц. Представители петербургского отделения «Альянса врача» опубликовали в соцсетях заявление в адрес руководства больницы. Они сообщили, что главный врач игнорирует требования медработников.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«Таких обращений в администрацию больницы было очень много. Там вечно не хватает препаратов, из кранов течет ржавая вода. Экономится на всем. Снабжения практически никакого нет. Мы хотим, чтобы нас услышал главный врач этой больницы. Жизненно важные препараты очень дорогие. Например, от 5 до 7 тысяч стоит флакон иммуноглобулина. Он нужен тем женщинам, у которых резус-фактор с ребенком отрицательный. Этот препарат должен быть в больнице и роженицы должны его получать бесплатно по ОМС», — заявили активисты.

В «Альянсе врачей» отметили, что роженицы вынуждены покупать медикаменты за свой счет. «А еще нам говорят нужно увеличивать рождаемость, а по факту геноцид!» — считают они.

В больнице заявили, что информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь медучреждения утверждает, что вместо препаратов, о нехватке которых говорят акушеры, используются аналоги. Кроме того, некоторых лекарств в акушерском отделении нет, потому что на них не поступало заявок.

Также в администрации медучреждения отметили, что за наличием медикаментов не должны следить акушеры. «В должностные обязанности акушерок не входит составление требований на препараты, а также консультирование пациентов по назначаемым лекарствам. Все вопросы по лечению пациентов решают только врачи», — добавили в больнице.

Мы все как будто привыкаем к постоянным жалобам и протестам медиков, и то, что это становится обыденностью, конечно, не радует. Представители медицины выполняют главнейшую функцию – они стоят на страже нашего с вами здоровья. Должны стоять, но идет какая-то необъяснимая борьба за выживание с элементами самоуничтожения. Вот, например, в Пушкине акушерки переживают за нехватку жизненно важных препаратов для рожениц, а им в ответ - что они преувеличивают и вообще занимаются не своим делом. Разве это нормально?! Вот и возникает вопрос - как можно обращаться в больницы, роддомы, поликлиники, если там такое творится? Повод для волнения точно у нас всех есть... А изменит ли что-то новый министр Михаил Мурашко? Честно говоря, надежды на это не так много. Например, медики вообще хотели бы видеть на этом посту другого человека. А им ведь виднее, кто может может порядок навести.



А вот еще тревожные заголовки о положении дел в отрасли:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ