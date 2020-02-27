ЕГЭ: грядут изменения в экзамене по китайскому языку и информатике

В этом году выпускников ждет ряд нововведений на Едином госэкзамене по отдельным предметам, сообщил журналистам врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

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По словам чиновника, серьезные изменения в процедуре экзамена или в заданиях ведомство анонсирует за несколько лет. О менее значимых сообщают в начале учебного года. Так что, выпускники заранее узнают, что их ждет на ЕГЭ.

Одно из основных грядущих изменений касается госэкзамена по информатике, который, наконец, начнут проводить на компьютере, а не на бумаге, заметил Музаев.

Кроме того, как рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, по ряду предметов уточнили критерии проверки развернутых ответов.

Значительные изменения, по словам Решетниковой, ждут ЕГЭ по китайскому языку.

ФИПИ сократили количество заданий, ввели в аудирование два диалога, добавили одно задание с развернутым ответом.

«Но, в целом, существенных изменений в ЕГЭ в этом году не будет. Те что есть, опираются на мнение профессионального сообщества.

Стоит, наверное, поговорить со внуками о том, что нужно к разным улучшениям относиться спокойно и бояться нововведений не стоит. Одни новшества по ЕГЭ решают одни задачи, другие – другие. А задача детей – просто хорошо подготовиться и по максимуму показать свои знания.

По инф. rosbalt.ru

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