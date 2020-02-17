Еда на скорость — не дело: девушка умерла, подавившись пироженым

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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пироженых. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала. (Жизнь непредсказуема, но нужно ведь быть внимательнее к себе, а есть и пить на скорость вообще нельзя! - прим. МГ.)
Медики вызванной очевидцами скорой помощи констатировали смерть, погибшей было 23 года, сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах Kp.ru.
Трагедия произошла вечером 15 февраля, девушка отдыхала в баре в компании друзей и сама захотела поучаствовать в конкурсе. Он проводился на время, поэтому за секунды до финишного сигнала москвичка попыталась съесть сразу несколько порций десерта.
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