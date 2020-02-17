ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Еда на скорость — не дело: девушка умерла, подавившись пироженым

По инф. "Российской газеты"   
17 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пироженых. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала. (Жизнь непредсказуема, но нужно ведь быть внимательнее к себе, а есть и пить на скорость вообще нельзя! - прим. МГ.)

Еда на скорость — это не дело: москвичка умерла, подавившись пироженым

Медики вызванной очевидцами скорой помощи констатировали смерть, погибшей было 23 года, сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах Kp.ru.

Трагедия произошла вечером 15 февраля, девушка отдыхала в баре в компании друзей и сама захотела поучаствовать в конкурсе. Он проводился на время, поэтому за секунды до финишного сигнала москвичка попыталась съесть сразу несколько порций десерта.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 