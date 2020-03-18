Драма в Москве: 2-летняя малышка провела два дня в квартире с мертвой мамой

На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью. (Такие страшные случаи назвать редкими нельзя, увы... и каждый раз с тревогой думаешь, что же пережил этот малыш... прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Информацию о гибели женщины в квартире на Партизанской улице подтвердили в пресс-службе столичного ГСУ СК. Кроме 26-летней потерпевшей и ее дочки в квартире находился и пьяный сожитель девушки.

Девочку немедленно передали родственнице. Назначена доследственная проверка, проводится экспертиза, которая позволит выяснить причины смерти женщины. По одной из версий, ее могли убить.

Такие вот страшные истории нет-нет, да и происходят. Напомним некоторые из них:

В Удмуртии в декабре минувшего года 13-летний ребенок-инвалид умер от холода в запертой квартире. Его мама при этом находилась рядом и тоже была мертва.

В Ижевске с мертвой мамой в квартире также несколько дней провел малыш. Его мама умерла от перитонита. Найти этого ребенка в беде помогла чистой воды случайность.

И еще один схожий случай. В Петербурге в квартире одного из домов на Обводном канале также нашли тело младенца. Девочка, родившаяся две недели назад, умерла по неизвестной причине. При этом ее мама умерла немного раньше также от перитонита.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...