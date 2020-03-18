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Драма в Москве: 2-летняя малышка провела два дня в квартире с мертвой мамой
По инф. "Российской газеты"   
18 Марта 2020 г.
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На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью. (Такие страшные случаи назвать редкими нельзя, увы... и каждый раз с тревогой думаешь, что же пережил этот малыш... прим. МГ.)

Драма в Москве: 2-летняя малышка провела два дня в квартире с мертвой мамой

Информацию о гибели женщины в квартире на Партизанской улице подтвердили в пресс-службе столичного ГСУ СК. Кроме 26-летней потерпевшей и ее дочки в квартире находился и пьяный сожитель девушки.

Девочку немедленно передали родственнице. Назначена доследственная проверка, проводится экспертиза, которая позволит выяснить причины смерти женщины. По одной из версий, ее могли убить.

Такие вот страшные истории нет-нет, да и происходят. Напомним некоторые из них:

  • В Удмуртии в декабре минувшего года 13-летний ребенок-инвалид умер от холода в запертой квартире. Его мама при этом находилась рядом и тоже была мертва.
  • В Ижевске с мертвой мамой в квартире также несколько дней провел малыш. Его мама умерла от перитонита. Найти этого ребенка в беде помогла чистой воды случайность.
  • И еще один схожий случай. В Петербурге в квартире одного из домов на Обводном канале также нашли  тело младенца. Девочка, родившаяся две недели назад, умерла по неизвестной причине. При этом ее мама умерла немного раньше также от перитонита.

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