Долой «домашку»! Ждем чуда в школьном образовании Белгородчины?

Глава Белгородской области назвал «домашку» «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя».

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 29 октября сообщил о поручении Департаменту образования пересмотреть систему школьного образования с целью «полностью избавиться от домашних заданий».

К такому решению главу региона подвигло выступление стендапера Алексея Щербакова на программе телеканала ТНТ Stand Up. Запись номера прислал губернатору подписчик во «ВКонтакте». Савченко назвал выступление комика «своеобразным, но справедливым».

«Домашние задания — это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить. Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил депобру пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», — написал Савченко на своей странице «ВКонтакте».

Монолог Алексея Щербаков ведется от лица отца первоклассника. Алексей возмущается тем, что школа сваливает на него — родителя — свою обязанность учить ребенка.

«А с какого это хрена вы задаете детям задания домой с родителями делать? Мне надо это?» — задается вопросом Щербаков в номере. И отмечает, что он как будто снова вернулся в школу: ходит туда утром и вечером (с сыном), а потом еще делает уроки.

В школах полного дня, о которых упоминает губернатор, дети находятся с 8 до 18 часов. Они делают уроки, играют или гуляют. Как сообщает издание «Коммерсант», в Белгородской области сейчас десять таких школ. К 2021 году на «полный день» должна перейти половина школ региона.

Вожделенная мечта многих родителей – не делать домашнюю работу дома со своими детьми. И если в Белгородчине все пойдет, как задумано, мамы и папы вздохнут спокойно и будут заниматься другими полезными делами – например, просто станут проводить со своими ребятишками больше свободного времени. Это представителям и старшего, и младшего поколений, безусловно, пойдет на пользу. В целом говоря о сфере школьного образования, стоит отметить, что отрасли еще далеко до совершенства. Проблем здесь много, они не единичны, и надеемся, что постепенно будут решаться:

По инф. rosbalt.ru

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