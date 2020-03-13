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Дикие кошки Мадагаскара не так просты, как кажутся!
По инф. polit.ru   
13 Марта 2020 г.
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В лесах острова Мадагаскар существует особая популяция диких кошек, отличающихся крупными размерами. Ученые давно обсуждали вопрос, откуда взялись эти кошки. Обычно считалось, что это или одичавшие потомки домашних кошек, привезенных на Мадагаскар европейцами, или они происходят от диких кошек восточной части Африки, черноногой (Felis nigripes) и степной (Felis lybica), каким-то образом проникших на остров. Но новое исследование показало, что не верна ни одна из этих гипотез.

Дикие кошки Мадагаскара оказались... потомками корабельных котов арабских мореплавателей!

Мадагаскарские кошки могут достигать длины 60 сантиметров, что вдвое больше средней домашней кошки. Окраска их обычно пятнистая. Они ведут ночной образ жизни, охотясь на лемуров и других животных. Команда ученых из США, Португалии, Италии, ЮАР и Мадагаскара под руководством Мишель Саутер (Michelle Sauther) из Университета Колорадо изучила ДНК трех лесных кошек из заповедника Беза-Махафали и 27 кошек из национального парка Анкарафантсика. Затем их геномы были сопоставлены с геномами 1900 диких и домашних кошек со всего мира.

Оказалось, что наиболее близки мадагаскарским лесным кошкам домашние кошки, живущие на территориях нынешних ОАЭ, Кувейта и Омана. Возможно также дополнительное генетическое влияние кошек Индии и Пакистана. Авторы исследования предполагают, что кошки попали на Мадагаскар более тысячи лет назад благодаря арабским мореплавателям. Известно, что арабы посещали остров с VII века. В течение нескольких столетий рядом с островом проходили торговые пути, связывавшие страны Персидского залива и Индии с Восточной Африкой.

Лесли Лайонс (Leslie A. Lyons), специалист по геномике кошек из Университета Миссури, принимавшая участие в данной работе, отмечает, что крупные размеры кошек мадагаскарской популяции не являются исключением. Попав в новые условия лесов Северной Америки, увеличились в размерах кошки, ставшие предками породы мейнкун. Также увеличие размеров наблюдается у диких кошек Австралии.

Предложенный учеными сценарий появления мадагаскарских кошек поддерживается историей еще одного инвазивного вида Мадагаскара. На остров около 900 лет назад попали малые циветты (Viverricula indica), естественный ареал которых охватывает Индию и страны Индокитая. Арабские торговцы перевозили живых циветт, которые ценились в мусульманском мире за выделяемый ими мускус.

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