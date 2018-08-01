Девушки, уехавшие на заработки в Китай, пожаловались родителям - их превратили в секс-рабынь

30 июля 2018 года в правоохранительные органы обратились две жительницы Улан-Удэ с заявлением о том, что их дочерей, уехавших на заработки в КНР, насильно удерживают в одном из ночных клубов и заставляют оказывать услуги интимного характера посетителям заведения. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на ведомство.

По предварительным данным, примерно полгода назад в Улан-Удэ директор одного из агентств по трудоустройству граждан за границей предложила двум молодым девушкам, 19 и 20 лет, поработать на юге Китая в городе Иу в одном из ночных клубов администраторами (hostess). Зарплата предлагалась от 80 до 90 тысяч рублей. Девушки согласились, в агентстве им были оформлены необходимые документы, после чего 27 июля 2018 года обе вылетели прямым рейсом в Пекин, откуда их привезли в Иу и поселили в комнату рядом с клубом.

В последующем девушки по телефону вели переписку со своими родственниками, из которой известно, что охранники заведения сразу забрали их паспорта. На работе их заставляют выполнять все прихоти посетителей заведения, вплоть до интимной близости с ними; в случае отказа угрожают физической расправой. Девушки также сообщили, что несколько соотечественниц, работающих в этом же клубе, уже были изнасилованы посетителями.

В настоящее время следователи приступили к проверке фактов, изложенных в заявлении. Организовано взаимодействие с местным представительством МИД России, сотрудниками которого в консульские учреждения, расположенные на территории КНР, направлены запросы с требованием проверить информацию о нарушениях прав граждан России и обеспечить охрану девушек. В случае, если информация молодых людей подтвердиться, по факту совершения в отношении них преступлений на территории иностранного государства будут приниматься правовые решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отметим, 30 июля в мире отметили всемирный день борьбы с торговлей людьми. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/68/192 в 2013 году с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права». И хотя эпоха рабовладельческих обществ давно канула в лету, а рабство и работорговля давно признаны всем миром античеловечными и преступными, но и сегодня эта проблема торговли людьми остается острой. Эта преступная деятельность, потеряв легальную основу, перешла в теневую преступную сферу. Использование принудительного труда в настоящее время в ряде мировых регионов приняло массовый характер, что подтверждается статистическими данными ООН. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются 21 миллион человек. Чаще всего жертвами работорговли становятся наименее защищённые категории людей: женщины и дети.

По инф. Восток-Телеинформа

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