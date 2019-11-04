Девочка выжила в двух ДТП подряд... Но это очень драматичное «чудо»

В Мурашинском районе Кировской области иномарка столкнулась с КамАЗом, погибли мужчина и женщина. Их дочь чудом осталась жива, но тут же снова попала в ДТП... и снова произошло чудо!

Как сообщает управление ГИБДД по региону, авария произошла около 09:00 на 471-м км федеральной автодороги «Вятка». Отмечается, что аварию спровоцировал водитель Nissan, который выехал на встречку для обгона.

В страшной аварии выжила шестилетняя девочка, которую впереди ждали другие испытания.

Получившего травмы ребенка повезли в больницу, однако и машина «скорой помощи» попала в ДТП. Около 11:00 на улице Дзержинского медицинский автомобиль столкнулся с Ford Fusion и перевернулся.

В результате второй аварии никто не пострадал, девочку в итоге привезли в медучреждение и оказали помощь.

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...Если вы склонны к мистике - то, надо полагать, усмотрите в этой истории некое чудо. Ну действительно, словно какие-то демоны пытались погубить дитя - а какие-то ангелы боролись за ее жизнь! Да, ситуация богата для подобных размышлений... Но это стечение обстоятельств, конечно же (с миллиардами людей ежедневно происходят самые нелепые, загадочные, странные и так далее ситуации - просто они не попадают в сводки новостей и не привлекают внимания). А вот поразмышлять о том, как сложится дальше судьба малышки, потерявшей родителей - очень даже интересно!

По инф. rosbalt.ru

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