В Подмосковье школьница умирала две недели... не нужна никому была

В Подмосковье расследуют гибель 17-летней девушки, родные которой две недели отказывались вызвать ей «скорую помощь». (Совершенно непонятно поведение матери этой девочки. Неужели алкоголь настолько затуманивает разум, что даже собственного ребенка в беде мать разглядеть не может?! - прим. МГ.)

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Как сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органы, девушка страдала перитонитом, туберкулезом и пневмонией, а перед смертью рассказала об избиении. Девушке «скорую» вызвала бабушка, которой уже за 90 лет, но врачи приехали к пациентке уже слишком поздно.

По словам соседей, у девушки мать алкоголичка, отца — нет, а сама она стояла на учете в ПДН и наблюдалась у нарколога. Как выяснило издание, три года назад погибшую отчислили из школы, с тех пор она нигде не училась и не работала.

Да, есть в России (да и не только!) такие семьи, в которых дела обстоят настолько жутко, что даже не знаешь, за какой конец потянуть, чтобы распутать зловещий клубок. Заложниками всегда оказываются дети, и неважно сколько им лет - два года, восемь лет или 17. Все равно они дети, и отдавать отчет своим поступкам не всегда могут. На то и нужны родители, чтобы направлять свои чад по правильному пути. Только если мама алкоголичка и ей собственный ребенок безразличен, все может очень далеко зайти... как и зашло в этой истории. Горько, страшно и безысходно узнавать о таком.

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