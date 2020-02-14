Дело Виктора Свиридова: как он умудрился застрелиться на суде? Безалаберность охраны!

Глава совета профсоюза полицейских объяснил самоубийство полковника ФСИН в московском суде ошибкой следователя.

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в разговоре с Sobesednik.ru выдвинул свою версию того, как покончивший с собой экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов смог пронести пистолет в здание суда.

Напомним, мы писали об этой драматичной истории: в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей совершил самоубийство 71-летний экс-начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов.

Напомним, боровшийся с раком Виктор Свиридов накануне, 12 февраля, был признан виновным в вымогательстве 10 миллионов рублей у экс-замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Сапожникова. Суд приговорил Свиридова, бывшего руководителя управления автотранспорта ФСИН, к трем годам лишения свободы.

Услышав вердикт судьи, полковник ФСИН пытался свести счеты с жизнью. Это произошло прямо в здании Чертановского суда столицы. Позднее приехавшие врачи констатировали его смерть.

Но ведь Свиридов, который был вооружен, вполне мог убить и судью, и прокурора, и кого-нибудь еще в зале суда. Как вообще он смог пронести оружие незамеченным?

— Я думаю, что плохо сработали судебные приставы, которые при входе в суд проверяют всех, — говорит Михаил Пашкин, председатель координационного совета Московского профсоюза полиции. — Наверное, металлоискатель запищал, но они решили, что это ключи или что-нибудь в этом роде и пропустили. Или металлоискатель был неисправен, такое тоже может быть. Версия, что ему кто-то передал пистолет в суде, например, в туалете через окошко, представляется маловероятной.

Пашкин отмечает, что обычно всех входящих в здание суда проверяют тщательно: просят пройти через рамку металлоискателя, вынуть все «звенящие» предметы, переписывают паспортные данные. По его мнению, случай с наградным оружием полковника ФСИН скорее единичный, чем хроническая ошибка системы.

— Меня удивляет другое: почему следователь, который вел его дело, не изъял пистолет во время обыска, — говорит Пашкин. — Сведения о наградном оружии есть в базе данных и у участкового. Ну и что, что он находился под домашним арестом? Он мог много всего натворить...

Отметим, по факту произошедшего Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

По инф. sobesednik.ru

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