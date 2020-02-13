Экс-начальник управления ФСИН застрелился в суде во время оглашения приговора

В Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей совершил самоубийство 71-летний экс-начальник одного из управлений ФСИНВиктор Свиридов.
Из материалов следствия следует, что осужденный вымогал деньги у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.
Суд приговорил Свиридова к трем годам заключения, несмотря на то, что тот был неизлечимо болен, добавляет РБК.Как пояснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, это наказание меньше низшего предела по ч. 3 ст. 163 УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.
До приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов находился под подпиской о невыезде. С работы Свиридов уволился более пяти лет назад. На суде он рассчитывал на оправдательный приговор.
СК возбудил уголовное дело о халатности — по статье 293 УК РФ. В ведомстве отметили, что следователи во время осмотра зала заседания обнаружили наградное оружие, принадлежавшее погибшему.
Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов, ответственных за обеспечение безопасности здания суда. Также планируется проверить работу рамок металлодетекторов на входе в суд.
Члены контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сил и средств в Гнутово. Об этом заявила пресс-секретарь переговорщика от Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, пост опубликован в Facebook.
Думская фракция «Единая Россия» не поддержала законопроект, запрещающий повышать пенсионный возраст до 1 января 2030 года (мы уже писали об этой тревожной новости, после событий 2018-го с его "пенсионной повышкой" вопреки протестам - как-то тревожно... - прим. МГ). Как предположил политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов, власти таким образом стараются не связывать себе руки во время экономического кризиса.
Сегодня стало известно, что только 35% россиян доверяют в данный момент президенту РФ Владимиру Путину. Это показал январский опрос «Левада-центра». По сравнению с ноябрем 2017 года, до принятия пенсионной реформы, рейтинг доверия президенту упал на 24 п. п. — почти в два раза.
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет сотрудничество с сетью АЗС «Татнефть». Теперь клиенты официального интернет-магазина https://kamatyres.shop/ будут получать баллы за покупки. В рамках программы лояльности «Клуб Чемпионов» они могут оплачивать этими баллами до 99% стоимости топлива и других товаров на заправках сети АЗС «Татнефть».
А поправки в Конституцию: солидарная пенсия, но вместе с правом президента и зависимого от него Совета Федерации снимать судей? МРОТ не меньше прожиточного минимума, но с ограничением нашего доступа к правосудию? Даже судей Конституционного суда станет почти вдвое меньше. Двойному гражданству во власти путь якобы закроют, но в одном пакете с «Госсоветом», про который примут закон потом, а сейчас – голосовать за кота в мешке. Вместе: и про мёд, и про дёготь в той же бочке.
Калининградские и кемеровские ученые разработали инновационный способ повышения антиоксидантной активности свежих овощей. Речь идет об обработке растений ультрафиолетовым светом. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.
Много лет назад Пятрас Герулис встретился с красавицей Илоной Броневицкой, и у них закрутился серьёзный роман. Результатом их любви стал ныне довольно известный певец Стас Пьеха, только вот отец своего звёздного сына почти не видел. Повстречаться с наследником ему удалось спустя много лет и не в самых приятных обстоятельствах.
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего отца.
Геологи из Мельбурнского университета и Университета Западной Австралии уточнили даты древних извержений вулканов в австралийском штате Виктория. Предания об этих извержениях сохранились в устной традиции австралийского народа гундитьмара. Если полученная датировка верна, то эти предания сохраняются более 36 тысяч лет.
Бывший кандидат в президенты России, светская львица» и знаменитая на всю страну журналистка Ксения Собчак пару дней назад дала старт своему новому шоу «Док-Ток». Начиналось оно с красивых обещаний о «новом формате для отечественного телевидения», а продолжилось массовым недовольством зрителей, которые не увидели в этом проекте ничего нового.
Говорят, ничто так не продлевает жизнь, как поездки и новые впечатления. В этом смысле 93-летняя королева Англии Елизавета II – отличный пример. За свою более чем полувековую карьеру она посетила 120 стран и не планирует останавливаться.
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран. В вопросах диагностики наши оказались лучше. Об этом она рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk. (Взгляд со стороны очень интересен, ведь он объективно показывает все достоинства и недостатки важнейшей сферы жизни. - прим. МГ.)
В начале этой неделе в СМИ появились сообщения о сотрудниках больниц в Перми и Кирове, которые якобы намеренно отключают пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. Однако, как выяснилось, оба случая оказались выдуманными. (Эти истории наделали немало шума в СМИ за последние дни, и неудивительно: если бы информация подтвердилась, то случаи были бы вопиющие и требующие самого строгого наказания. - прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.