Экс-начальник управления ФСИН застрелился в суде во время оглашения приговора

В Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей совершил самоубийство 71-летний экс-начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов.

Из материалов следствия следует, что осужденный вымогал деньги у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.

Суд приговорил Свиридова к трем годам заключения, несмотря на то, что тот был неизлечимо болен, добавляет РБК.Как пояснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, это наказание меньше низшего предела по ч. 3 ст. 163 УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

До приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов находился под подпиской о невыезде. С работы Свиридов уволился более пяти лет назад. На суде он рассчитывал на оправдательный приговор.

СК возбудил уголовное дело о халатности — по статье 293 УК РФ. В ведомстве отметили, что следователи во время осмотра зала заседания обнаружили наградное оружие, принадлежавшее погибшему.

Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов, ответственных за обеспечение безопасности здания суда. Также планируется проверить работу рамок металлодетекторов на входе в суд.

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По инф. rosbalt.ru

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