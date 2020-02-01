Что взорвалось на заводе в Мценске? Пары краски!

Следственный комитет назвал возможную причину взрыва в Мценске Орловской области и опубликовал видео с места происшествия.

Как сообщили в СК РФ, на территории ООО «ЗПО» в строящемся производственном помещении произошел хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов.

Взрыв произошел накануне около 10:00. В результате под завалами погибли пять человек и трое получили ожоги.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 143 УК Рф (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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По инф. rosbalt.ru

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