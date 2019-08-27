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Что случилось с Александром Домогаровым?

По инф. argumenti.ru   
27 Августа 2019 г.
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Накануне в Сети появилась фотография известного российского актера Александра Домогарова, которая удивила поклонников. На новом снимке всенародный любимец кажется сильно располневшим.

Что случилось с Александром Домогаровым?


В настоящий момент актер снимается в картине "Гардемарины-4". На фото Александр запечатлен в белой рубашке с рюшами и светло-голубых джинсах. Снимок был сделан во время рабочего перерыва, передает издание "СтарХит".

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Рабочий перерыв всегда необходим! Он приносит заряд и энергию на целый съемочный день • • • #гардемарины4 #гардемаринывперед #гардемарины #нашекино #кино #фильм #александрдомогаров #домогаров #мукасей #мосфильм #работа #перерыв #съемки #кинопоиск #актер #актеры #актерскоепортфолио #актерскоемастерство #режиссер #кинооператор #оператор #видеооператор

Публикация от Фильм «Гардемарины-4» (@film.gardemariny)

Пользователи сети активно обсуждают данный кадр. Многие были разочарованы, заметив лишний вес Домогарова, и отметили, что не сразу узнали звезду многих фильмов. Другие предположили, что все дело в неудачном наряде и ракурсе.

По инф. argumenti.ru

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