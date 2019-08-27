Что случилось с Александром Домогаровым?

Накануне в Сети появилась фотография известного российского актера Александра Домогарова, которая удивила поклонников. На новом снимке всенародный любимец кажется сильно располневшим.

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В настоящий момент актер снимается в картине "Гардемарины-4". На фото Александр запечатлен в белой рубашке с рюшами и светло-голубых джинсах. Снимок был сделан во время рабочего перерыва, передает издание "СтарХит".

Пользователи сети активно обсуждают данный кадр. Многие были разочарованы, заметив лишний вес Домогарова, и отметили, что не сразу узнали звезду многих фильмов. Другие предположили, что все дело в неудачном наряде и ракурсе.

По инф. argumenti.ru

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