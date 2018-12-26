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Что просят у Дедушки Мороза граждане России? Здоровья, счастья и еще кое-чего по мелочи
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2018 г.
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Большинство россиян (66%) хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья для себя и своих близких. Такие данные приводят эксперты «Ромир».

Почти 40% попросили бы настоящего счастья, еще треть опрошенных были бы рады большой сумме денег. Также среди пожеланий на праздник недвижимость, автомобили, гаджеты, возможность путешествовать. 9% опрошенных хотели бы встретить любовь, 4% — родить ребенка.

Пять из ста россиян мечтали бы не работать в новогоднюю ночь.

По инф. rosbalt.ru

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