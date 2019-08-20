Что можно украсть в региональном «Газпроме»? Ну, например, деньги. Миллиард...

Бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Пятигорск» обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения более чем на 1 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, согласно версии следствия, с марта 2013 года по май 2015 года гендиректор дочки «Газпром межрегионгаза» предоставил в инспекцию Федеральной налоговой службы документы с ложными сведениями.

Это были налоговые декларации и бухгалтерские документы об объемах и стоимости реализованного газа.

Таким образом он незаконно возмещал налоговые выплаты на добавленную стоимость и похитил из бюджета более 1 млрд руб.

Согласно сообщению прокуратуры, причиненный ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме. Сейчас сатериалы уголовного дела направлены в Пятигорский городской суд.

Вот простой вопрос. Интересно, знал ли кто-то, догадывался ли о существовании преступной "схемы" - до того как сумма убытков достигла астрономического миллиарда? Скажем, когда было украдено еще 100 миллионов... или 200...? Вопрос риторический. Конечно, знали! Мы неоднократно подчеркивали: коррупция в России является системным явлением, она достигла таких размеров именно потому, что как явление - устраивает всю систему власти. Благодаря сложным схемам вывода бюджетных денег - по цепочке кормится вся "вертикаль власти", создаются огромные состояния. И чиновник (а глава регионального "Газпрома", по сути, это высокопаствленный чиновник) - разоблачается только тогда, когда он впадает в чью-то немилость... И в вашем собственном городе, регионе - наверняка есть люди, о которых "всем все известно" и суть их чиновничье-предпринимательской деятельности известная даже старшеклассникам. Но их не трогают - потому что они "кому-то еще наверху нужны". Так и устроена жизнь в России сегодня - порядки, которые все больше и больше не устраивают граждан.

По инф. rosbalt.ru

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