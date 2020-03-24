Число зараженных коронавирусом во всем мире перевалило за 300 тысяч человек

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 300 тысяч человек. К вечеру 23 марта эта цифра увеличилась еще на 30 тысяч и составила 332 тысячи 930 человек. По последним данным ВОЗ, более половины случаев заражения зафиксированы в странах Европы — более 170 тысяч. Число жертв по всеми миру достигло 14510. Большинство из них приходится на Италию и Испанию, где умирают сотнями каждый день. Эпидемия продолжает захватывать все новые страны, за последние сутки о первых случаях заражения сообщили власти Сирии, Гренады, Мозамбика, Белиза и Мьянмы.

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На брифинге в Женеве глава ВОЗ сделал неутешительное заявление, — распространение пандемии ускоряется с каждым днем и затронуло уже почти все страны.

По его словам, первые 100 тыс. человек заразились вирусом за 67 дней, следующие сто — за 11 дней, а третья сотня — всего за четыре дня.

При этом Гебрейесус двояко оценил меры по введению жесткого карантина на национальном уровне, так как они могут привести к заморозке производства и, как следствие, к дефициту защитных средств и материалов. В этой связи он призвал лидеров стран G20 увеличить производство индивидуальных средств защиты и не запрещать их экспорт.

Кроме того, глава ВОЗ с сожалением отметил, что все попытки создать вакцину от коронавируса пока не увенчались успехом.

«Использование непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней», — подчеркнул он.

Напомним, жертвами коронавируса стали уже более 12,7 тыс. человек. В России число зараженных достигло 438, большинство из них в Москве.

Вот что происходит в разных странах Европы и США:

Эпидемия коронавируса продолжает «косить» население Италии сотнями, но темпы смертности снижаются третий день подряд.

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что за последние сутки скончались 602 человека.

Таким образом, общее число жертв превысило 6 тыс. человек. Накануне сообщалось о 651 летальном исходе, а днем ранее суточный показатель приблизился к 800.

Число зараженных по всей стране превысило 50 тыс. человек, вылечились 7423 человека. Италия была признана центром пандемии с максимальными показателями заражения и смертности.

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Около 200 человек во Франции скончались от коронавируса за последние сутки, зафиксированы не менее 3 тыс. новых случаев заражения.

Глава Минздрава Оливье Веран сообщил, что общее число жертв достигло 860, а зараженных уже 19856 человек.

Еще 2082 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Тем временем портал France Info сообщает, что пятеро медиков скончались на рабочих местах за все время эпидемии. Две последних жертвы — 70-летний врач общей практики, умерший вчера в Кольмаре, и его 68-летний коллега, который умер на выходных в больнице коммуны Тревенан.

Отмечается, что один из врачей дежурил каждую ночь в больнице Компьеня, ему было 67 лет.

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Число жертв коронавируса в Испании к понедельнику достигло 2182, а из 33 тысяч зараженных 2355 человек находятся в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава Сальвадор Илья заявил, что в условиях этой «санитарной войны» все отели страны будут переданы в распоряжение служб здравоохранения.

Руководство отелей будет уведомлено о том, что здания переоборудуют для размещения медперсонала и госпитализации пациентов.

Функционирование гостиниц в туристических целей будет завершено 24 марта — согласно указу правительства.

Один из первых госпиталей уже развернут в выставочном центре Ifema в Мадриде. Частные дома престарелых также переданы в распоряжение государства, как и частные больницы.

По данным испанских СМИ, тела умерших от коронавируса в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, который находится недалеко от выставочного комплекса Ifema. Тела будут доставлять военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям. Только за последние сутки в столичном регионе умерли 242 человека.

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Ситуация с коронавирусом в США развивается по негативному сценарию, за последние сутки зарегистрированы более 5 тыс. зараженных.

Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, число выявленных случаев по всей стране превысило 40 тыс., удвоившись за два дня.

Жертвами эпидемии стали 485 человек, при этом смертность не достигла европейский масштабов (в Штатах — около 20 человек в сутки, в Испании и Италии — сотни).

Власти штата Мичиган с населением в 10 миллионов человек предписал жителям не выходить из дома, все публичные и частные собрания были запрещены. В штате Висконсин готовятся принять аналогичные меры. В Мэриленде в понедельник закрывается большая часть коммерческих предприятий, магазинов, организаций и учреждений.

В Массачусетсе на востоке страны местные власти также закрыли бизнес, работа которого не считается критически важной, и попросили граждан оставаться дома.

Министерство обороны США в понедельник объявило, что повышает уровень защиты в главном здании и переводит часть сотрудников на удаленную работу.

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