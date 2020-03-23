В Испании экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.

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Как сообщают крупнейшие испанские издания, 17 марта Санс был госпитализирован и ему был поставлен диагноз коронавирус. До того около недели у него была повышенная температура. 19 марта сын экс-главы «Реала» рассказал СМИ, что состояние его отца стало хуже. На фоне вируса у него развилась почечная недостаточность.

«Мой отец только что скончался, — написал в субботу, 21 марта, Фернандо Санс, сын экс-президента „Реала“. — Он не заслуживал такой смерти. Один из лучших, самых смелых и трудолюбивых людей, которых я когда-либо видел. Семья и „Реал“ были его страстью».

Санс был президентом «Реала» с 1995-го по 2000-й годы. Под его руководством клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов. Но в 2000-м году на выборах он проиграл Флорентино Пересу.

Коронавирус стал крупнейшим вызовом человечеству, каждый день он продолжает уносить десятки жизней по всему миру, и среди них как простые люди, так и те, кто занимал действительно крупные посты и был знаменит. И никто этого не заслуживает, для этой опасной инфекции вся человеческая раса - на одно лицо. Но не нужно падать духом, надо смотреть на все с оптимизмом и понимать, что рано или поздно пандемия закончится, а пока надо беречь себя и лишний раз не появляться в общественных местах.

Публикации о новом коронавирусе (как он распространяется и что делают для того, чтобы это предотвратить) - по ссылке.

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