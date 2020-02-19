Чиновник Минкульта признал вину по делу о хищении денег на реставрацию Соловков

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, признал вину по делу о хищении более 20 млн рублей бюджетных средств, передает ТАСС.

«Другая фигурантка дела — Татьяна Магдеева — дала изобличающие показания на одного из обвиняемых [Сергея Семикова], что обналичивала денежные средства именно по его просьбе, и заключила со следствием досудебное соглашение», — сообщили в правоохранительных органах.

Мосолов и Магдеева по просьбе следствия ранее были переведены из СИЗО под домашний арест.

В настоящее время по делу проводятся очные ставки между фигурантами, дополнительно назначен ряд экспертиз.

Мы подробно рассказывали об этом резонансном коррупционном деле:

17 сентября правоохранительные органы задержали Павла Мосолова, экс-главу департамента госохраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова, гендиректора одной из столичных фирм Татьяну Магдееву и экс-гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова.

Им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантам в зависимости от роли каждого вменяется до пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...