Четырехлетний ребенок за рулем автомобиля сбил старушку. Мамаша — дура!

В Тамбове мальчик детсадовского возраста на автомобиле сбил пожилую женщину. Мальчик, естественно, не виноват (в таком возрасте не то что машину водить, но и сознавать опасность своих поступков трудно), виновата мамаша, которую и дурой-то назвать мало...

По данным полиции региона, накануне вечером на улице Гоголя оставленный без присмотра четырехлетний мальчик забрался на водительское сиденье автомобиля Citroen C4, принадлежащего его матери, запустил двигатель и сбил 80-летнюю женщину. В результате женщина получила травму ноги.

Покажите эту заметку своим детям, у которых есть машины и малыши. А они от таких "поворотов судьбы" застрахованы?

По инф. rosbalt.ru

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