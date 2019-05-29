ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Четырехлетний ребенок за рулем автомобиля сбил старушку. Мамаша — дура!
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Тамбове мальчик детсадовского возраста на автомобиле сбил пожилую женщину. Мальчик, естественно, не виноват (в таком возрасте не то что машину водить, но и сознавать опасность своих поступков трудно), виновата мамаша, которую и дурой-то назвать мало...

Четырехлетний ребенок за рулем автомобиля сбил старушку. Мамаша — дура!

По данным полиции региона, накануне вечером на улице Гоголя оставленный без присмотра четырехлетний мальчик забрался на водительское сиденье автомобиля Citroen C4, принадлежащего его матери, запустил двигатель и сбил 80-летнюю женщину. В результате женщина получила травму ноги.

Покажите эту заметку своим детям, у которых есть машины и малыши. А они от таких "поворотов судьбы" застрахованы?

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 