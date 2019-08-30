Челябинского врача-вампира отправили на «принудиловку»

Борис Кондрашин, который в юности убил одноклассника и выпил его кровь, а потом по поддельным документам стал работать врачом в больнице, отправится на принудительное лечение. Такое решение принял Ленинский райсуд города. Напомним, мы писали об этой жуткой истории - как будто бы из фильма ужасов, но наяву...

Проведенная в отношении мужчины экспертиза установила, что у него есть психиатрическое заболевание. Следователь ходатайствовал о помещении подсудимого на лечение в специальное медучреждение. Сегодня суд удовлетворил ходатайство.

Ранее Кондрашин уже находился на принудительном лечении. В 1998 году, будучи 16-летним юношей, он зверски убил одноклассника, а затем расчленил тело и выпил кровь убитого. Следователям он объяснил, что убийство было ритуальным. Кондрашина признали невменяемым и поместили в стационар, где он лечился до 2010 года. Потом его отпустили под наблюдение врача-психотерапевта.

Кондрашин купил поддельный диплом врача и устроился в горбольницу № 11. Но там его опознал психиатр, видевший подростка-вампира. Он обратился в полицию с просьбой проверить личность мужчины. При обыске в квартире подозреваемого обнаружили наркотики – марихуану, которую, по данным издания, Кондрашин выращивал для себя.

Все, с кем удалось пообщаться журналистам, говорили, что мужчина производил приятное впечатление и давал полезные советы.

По инф. rosbalt.ru

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