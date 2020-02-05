Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса - в 77 лет!

Сценаристы работают над пятым фильмом об Индиане Джонсе. Участие в новой картине примет 77-летний американский актер Харрисон Форд.

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Эту информацию также подтвердила президент «Lucasfilm» Кэтлин Кеннеди. По ее словам, работа над сценарием почти закончена: «Харрисон Форд присоединится к проекту, да. И это не перезапуск, а продолжение».



У пятой части пока нет названия. Релиз намечен на 9 июля 2021 года.

Харрисон Форд с 1981 года снялся в четырех фильмах франшизы: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

По инф. rosbalt.ru

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