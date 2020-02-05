ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса - в 77 лет!
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Сценаристы работают над пятым фильмом об Индиане Джонсе. Участие в новой картине примет 77-летний американский актер Харрисон Форд.

Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса - в 77 лет!


Эту информацию также подтвердила президент «Lucasfilm» Кэтлин Кеннеди. По ее словам, работа над сценарием почти закончена: «Харрисон Форд присоединится к проекту, да. И это не перезапуск, а продолжение».

У пятой части пока нет названия. Релиз намечен на 9 июля 2021 года.

  • Харрисон Форд с 1981 года снялся в четырех фильмах франшизы: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 