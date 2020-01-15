Больше всего в России рожают где? На Кавказе и в Москве

Самый высокий по регионам России рост рождаемости в период января-ноября прошлого года зафиксирован в Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии.

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Как рассказал глава Минтруда РФ Максим Топилин в опубликованном интервью «Российской газете», в Москве рождаемость составила 3,5% — 4,3 тыс. детей — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самое большое снижение рождаемости — почти 10 тыс. детей (13%) — наблюдается в Подмосковье.

Топилин также объяснил, что в его ведомстве теперь ориентируются не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости — число рождений на одну женщину — или хотя бы его стабилизацию. После роста этого коэффициента в 2015 году на 1,77 в последующие годы пошел его спад. В 2016—2018 годах снижение было связано еще и со стагнацией доходов населения, добавил Топилин. По его прогнозам, в 2019 году коэффициент рождаемости составит около 1,5.

Демографический кризис в стране находится на своем пике. Власти. конечно, делают призывы об улучшении демографической ситуации (и их можно понять), но цифры говорят сами за себя: в 32 регионах страны умерло в 1,5-2,1 раза человек, чем родилось. И цифры эти не перестают тревожить. Меры для стимуляции рождаемости чиновники, конечно, предпринимают (поднимают размер маткапитала, ежемесячных выплат мамам в декрете), и надеются, что прирост населения начнется после 2024 года. Но сбудутся ли ожидания? Во многом это зависит от того, как будут обстоять дела в экономической жизни страны.

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