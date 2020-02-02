«Больная коронавирусом» Ксения Собчак не вызвала сочувствия у пользователей интернета

Пользователи Сети не оценили юмор Ксении Собчак, заявившей на днях в своем Инстаграме, что она больна коронавирусом с самого детства и «ничо, как-то выживает».

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- Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу!!! У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничо, как-то выживаю…А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или немножко истеричка у всех?, - написала бывший кандидат в президенты России в своем Инстаграме под снимком в черной диадеме со звездочками.

Комментарии к этому посту моментально взорвались народным гневом: «Люди умирают, ничего смешного в этом не вижу», «Не смешно. Это шутка из серии Бузовой про блокадницу», «Ужасный сарказм, в тот момент когда умирают люди», «На фоне смерти более двухсот человек шутка так себе. Впрочем, от жены Богомолова это ожидаемо», - это были самые вежливые из комментариев.

Менее сдержанные читатели согласились, что у Ксении Анатольевны точно серьезное заболевание: «То, что с детства больна на всю голову, не секрет». Немного посовещавшись, комментаторы установили диагноз: «корона ей мозг сдавила» и сделали оптимистичный прогноз: «Ее легко вылечить! Лопатой сбиваешь корону и все!».

Вообще, конечно, вызывает недоумение этот флешмоб, устроенный нашей самокоронованной «элитой» на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV. Так, ранее в коронах отметились Филипп Киркоров и Николай Басков.

Между тем, по данным на 2 февраля, число жертв коронавируса достигло 259 человек, заражение подтверждено у более чем 11 тысяч человек.

По инф. argumenti.ru

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