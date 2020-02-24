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Богатство на сроке жизни сказывается мало. А вот образование — очень даже!
По инф. rosbalt.ru   
24 Февраля 2020 г.
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Могут ли влиять на продолжительность жизни раса, доходы и образование? Разобраться в этом попытались ученые из Йельского университета и Университета Алабамы в Бирмингеме.

Эксперты в течение 30 лет изучали данные жителей четырех американских городов. Анализ показал, что смертность среди лиц без высшего образования в 2,5 раза выше, чем у тех, кто его получил. Так, в период исследования среди людей без высшего образования смертность составила 13%, а среди тех, кто закончил колледж, — 5%.

При этом оказалось, что доходы не оказывают решающего влияния на продолжительность жизни. Ученые определили также, что молодые чернокожие мужчины чаще умирали от убийств, а представители белой расы — от СПИДа. С возрастом главной причиной смерти и в той, и в другой группе стали сердечно-сосудистые заболевания и онкология. (Выдержки исследования приводит портал EurekAlert).

  • О путях к долголетию, поисками которых занимается медицинская наука — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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