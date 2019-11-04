Боевой снаряд в квартире: мужик в годах вел себя как хулиганистый мальчишка!

В пятиэтажке в городе Сланцы Ленинградской области произошел взрыв. Двух человек увезли на «скорой», сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По данным СМИ, пострадали 57-летний хозяин квартиры и его 51-летняя сожительница. Мужчину госпитализировали с термическими ожогами 2-й степени 90% поверхности тела, а женщина отравилась угарным газом.

Как выяснилось, пострадавший разбирал дома боеприпас калибром 23, в результате чего произошло возгорание пороха.

По информации полицейских, еще в советское время мужчина был дважды судим за хищение государственного имущества, а также за кражи, побои, причинение вреда здоровью, оскорбление личности. В его квартире оперативники нашли части других снарядов, два взрывателя, авиационную ракету, 2 пули.

Стало известно, доставленный в больницу с тяжелыми ожегами мужчина скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С такими вещами, как оружие и боеприпасы, конечно, не шутят. И разрешение на все это должно быть, и храниться в строго отведенном месте, и обращаться с такими нешуточными принадлежностями надо очень аккуратно. Вот здесь вмешательство во «внутренности» снаряда сделало свое горькое дело – произошел взрыв, лишивший жизни человека. Взрослые люди в возрасте – те же мальчишки, оказывается...

Всегда кажется, что что-то плохое может случиться только с другими, но не с тобой или близкими. Жизнь показывает, что это далеко не так. Недаром и пословица есть к месту: береженого бог бережет. То есть, человек, конечно, может надеяться на благоприятные обстоятельства извне, но и самому ему нужно быть очень осторожным.

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По инф. rosbalt.ru

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