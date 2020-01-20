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Беженцам в Россию обещают сохранить этот статус при получении вида на жительство
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2020 г.
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В Госдуму внесен законопроект, позволяющий беженцам сохранить этот статус в случае получения вида на жительства в России.

Беженцам в России помогут сохранить этот статус

Законопроектом предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища.

Если закон примут, свидетельство беженца станет одновременно документом, удостоверяющим личность его обладателя в России. Сейчас такой статус свидетельства закреплен на уровне постановления правительства, а не федеральным законом, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Также предлагается исключить действующие положения о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища является основанием для законного пребывания лица на территории РФ. Само свидетельство подтверждает факт предоставления лицу временного убежища. В свою очередь, основанием для законного пребывания и является предоставление иностранному гражданину соответствующего статуса, указали в Госдуме.

По инф. rosbalt.ru

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