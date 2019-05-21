Баскетбол на инвалидных колясках — захватывающий спорт! Идет всероссийский турнир

С 18 по 21 мая в Петербурге проходит всероссийский турнир по баскетболу на колясках «Кубок ВОИ». Организатором мероприятия выступило петербургское отделение Всероссийского общества инвалидов. Поддержку турниру оказывает комитет по физической культуре и спорту.

В соревновании принимают участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тюменской и Ульяновской областей, Югры, а также из Латвии.

С 2015 года награда турнира неизменно остается у петербургской команды «Невский альянс», однако соперники нацелены на острую борьбу.

Финал турнира состоится утром 21 мая в спортивном комплексе, расположенном на проспекте Испытателей, д. 2, корп. 3. После этого в программе мероприятия награждение победителей и церемония закрытия соревнований.

За ходом соревнований можно следить в онлайн-режиме. Интернет-трансляция доступна на сайте петербургского отделения Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ВОИ.

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Баскетбол на колясках имеет огромную важность для людей, получивших травму спинного мозга или перенесших ампутацию ноги. Этот вид спорта позволят пройти не только физическую реабилитацию, но и психологическую. Впервые он появился в 1946 году в США, усилиями бывших баскетболистов, получивших серьезные травмы во время Второй мировой войны.

По инф. rosbalt.ru

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