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Бари Алибасову не удалось засудить производителя «Крота»
По инф. rosbalt.ru   
24 Января 2020 г.
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Мосгорсуд признал законным отказ продюсеру Бари Алибасову в иске на 100 млн рублей к производителю средства «Крот» — компании «АМС Медиа», а также к компании «Ашан».

Бари Алибасову не удалось засудить производителя «Крота»


- Судебная коллегия постановила решение первой инстанции оставить без изменения, — уточнили в пресс-службе суда.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году Бари Алибасова госпитализировали после того, как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он требовал 15 млн рублей за моральный вред и 85 млн рублей за ущерб здоровью.

По инф. rosbalt.ru

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