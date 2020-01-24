Бари Алибасову не удалось засудить производителя «Крота»

Мосгорсуд признал законным отказ продюсеру Бари Алибасову в иске на 100 млн рублей к производителю средства «Крот» — компании «АМС Медиа», а также к компании «Ашан».

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- Судебная коллегия постановила решение первой инстанции оставить без изменения, — уточнили в пресс-службе суда.



Решение вступило в законную силу.



Напомним, в прошлом году Бари Алибасова госпитализировали после того, как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он требовал 15 млн рублей за моральный вред и 85 млн рублей за ущерб здоровью.

По инф. rosbalt.ru

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