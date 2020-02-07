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Бари Алибасов ничего не знает о собственной пенсии!
По инф. argumenti.ru   
07 Февраля 2020 г.
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Музыкальный продюсер Бари Алибасов признался, что даже не знает размера своей пенсии. По его словам, он не пользуется теми средствами, которые ему начисляет государство.

Бари Алибасов ничего не знает о собственной пенсии!


При этом 72-летний продюсер заявил, что, возможно, его пенсией пользуется кто-то другой. Сам же Алибасов не видит в ней надобности на данный момент, поскольку до сих пор обеспечивает себя при помощи работы.

- Я не знаю, какая у меня пенсия. Кто-то ее получает за меня, но я не знаю кто. Мне эти деньги не достаются. Я еще работаю, - рассказал журналистам супруг актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

По инф. argumenti.ru

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