Авиабомбу времен войны раскопали в садоводстве под Петербургом

В одном из садоводств возле поселка Ропша под Петербургом нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, опасный предмет находился в земле. Его обнаружили при земляных работах.

Взрывотехники установили, что найденный снаряд — это неразорвавшаяся авиационная фугасная бомба среднего калибра ФАБ-250. В годы войны ее использовала авиация для поражения боевой техники и фортификационных укреплений.

Вес бомбы составляет 250 кг.

Поскольку автотранспорт ОМОНа не позволяет перевозить боеприпасы таких больших размеров, снаряд оставили под охраной полиции, чтобы затем передать военным саперам для уничтожения на спецполигоне.

По инф. rosbalt.ru

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