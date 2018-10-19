Авария «Союза»: определен круг конкретных виновников

Комиссия «Роскосмоса» и следственные органы определили предполагаемых виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ».Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил источник на космодроме «Байконур».

«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий», — уточнил собеседник.

Фамилии сборщиков и данные обо всех манипуляциях с ракетой указаны в «бортовых журналах», изъятых следствием.

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться. Затем сообщалось, что госкомиссия по расследованию нештатной ситуации при запуске ракеты-носителя (РН) «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-10» приступила к работе на РКЦ «Прогресс».

По инф. rosbalt.ru

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