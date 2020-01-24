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Андрей Кончаловский: «Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что ты ненавидишь»
По инф. argumenti.ru   
24 Января 2020 г.
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Андрей Кончаловский заговорил в своём Инстаграм-аккаунте о смерти. 82-летний режиссёр порассуждал с подписчиками о призвании и таланте, а также о том, на что стоит потратить жизнь.

Андрей Кончаловский: «Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что ты ненавидишь»


Кончаловский считает, что каждый человек в чем-то талантлив, однако не всем удаётся реализовать себя. При этом он отметил, что не обязательно стремиться к престижу, чтобы стать счастливым. По словам режиссёра, можно быть сапожником, и получать удовольствие от своей работы.

- Смерть с косой где-то существует. Она вообще уже за дверью. Вот и получается, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что ты ненавидишь. Поэтому очень везет тем, кто занимается любимым делом, - резюмировал Кончаловский.

По инф. argumenti.ru

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