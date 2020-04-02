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Анастасия Волочкова вспомнила о детстве в коммуналке
По инф. argumenti.ru   
02 Апреля 2020 г.
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Как и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса, знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила уйти в самоизоляцию на фоне эпидемии коронавируса. Карантин у балерины проходит в шикарном особняке в Подмосковье.

Анастасия Волочкова вспомнила о детстве в коммуналке


В соцсети Волочкова выкладывает фото, демонстрируя, как она проводит время, а также делится размышлениями о том, что «достойна такой роскоши», вспоминая свою непростую, как она считает, жизнь.

Как рассказывает Анастасия, она с детства жила в коммуналке, потом в небольшой двухкомнатной квартире, которую в скором времени «потеряли». И снова - коммунальная квартира, скитание по съемным… «Нас было: мама, папа, бабушка инвалид без ног, кот, собака, попугайчик и хомячок», - вспоминает артистка.

Анастасия, по её словам, «трудилась и пахала с 9 лет». А теперь балерина живёт «во дворце и достойна того, чтобы жить в таких условиях».

По инф. argumenti.ru

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