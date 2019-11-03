Аляска: человек чудом спасся от разъяренного медведя

Турист сразился с бурым медведем на горном перевале Чилкут на юго-востоке американского штата Аляска. Хищник успел укусить жертву за правую ногу, однако мужчина сумел отбиться и даже вызвать спасателей.

По данным СМИ, он имел при себе защитный спрей против медведей, однако воспользоваться им не удалось. Как он отбился от медведя, не уточняется. Раненый мужчина добрался до людного места, ему оказали помощь, затем с перевязанной ногой он сумел пройти еще около полутора километров до будки службы национальных парков США, где вызвал подмогу.

Туриста доставили на вертолете в пункт неотложной помощи на лечение. Пока данных о его состоянии нет, пишет портал KTUU.

Да уж, встреча с диким зверем - это часто первобытная схватка не на жизнь, а на смерть. Вот еще леденящие душу истории из наших рассказов о животных:

По инф. rosbalt.ru

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