"Альцгеймер" не щадит и миллиардеров...

Американский миллиардер и телемагнат, создатель телеканала CNN Тед Тернер на 80-м году жизни столкнулся с деменцией — возрастным нарушением работы мозга, которое возникает при болезни Альцгеймера.

Откровенное признание основатель корпорации CNN сделал в интервью телеканалу CBS, хотя рассказать об этом ему было нелегко.

«Это умеренная форма того, что бывает у страдающих болезнью Альцгеймера людей. Это похоже, но не настолько плохо», — заявил Тернер, слова которого опубликованы на сайте канала.

По его словам, нейродегенеративные заболевание на определенных стадиях приводит к нарушениям памяти, галлюцинациям и другим симптомам.

Сначала Тернер не смог назвать заболевание, признавшись, что забыл его, однако позднее вспомнил, что его точный диагноз — «деменция с тельцами Леви». Ранее у бизнесмена диагностировали маниакальную депрессию, что было, по его словам, ошибочным.

Тернер также сообщил, что больше не смотрит новости, однако продолжает время от времени смотреть CNN.

CNN был основан в 1980 году и стал первым кабельным круглосуточным телеканалом. Сам Тернер является старожилом журнала Forbes, его состояние на сентябрь оценивается в $2,2 млрд.

Кстати, напомним об одной из последних новостей относительно болезни Альцгеймера: в Европе постепенно вообще отказываются считать ее "заболеванием", полагая за ее симптомами - естественные возрастные изменения мозга.

По инф. rosbalt.ru

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