ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

"Спутник возраста": Европа постепенно отказывается признавать "Альцгеймера" болезнью
Фабьенна де Бильбао, Le Temps   
12 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

golovokrujenie

Доктор нейробиологии, приват-доцент медицинского факультета Университета Женевы, психолог-психотерапевт в Университетских больницах Женевы Фабьенна де Бильбао приветствует решение Франции больше не покрывать затраты на лекарства против болезни Альцгеймера, сочтенные дорогими, бесполезными и опасными. В своей статье в издании Le Temps она призывает швейцарские медицинские органы власти последовать этому примеру.

alzgeiner 78

Во Франции министр солидарности и здравоохранения Аньес Бузин объявила о прекращении покрытия затрат на медикаменты против болезни Альцгеймера. Смелое решение в стране, где из-за близости различных лобби к власти отправляют в отставку наиболее активных министров, полагает автор статьи. Пошатнется ли империя Альцгеймера? Излишнюю дороговизну, бесполезность и опасность таких медикаментов раскрывает профессор Оливье Сан-Жан и Эрик Фавро в книге "Болезнь Альцгеймера: большой обман", выпущенной в 2018 году.

Тогда как альцгеймеровская угроза продолжает свирепствовать, эта достойная книга уточняет: обычно медицина служит для ослабления страдания, а не для его отягчения. Она создана для больных, а не для врачей. В том же русле высказывает свое мнение известный профессор Брюно Дюбуа, инициатор исследований по борьбе с болезнью Альцгеймера. В январе 2015 года на телеканале France Inter, думая, что он не в эфире, Дюбуа признался: "Есть столько гораздо более важных вещей, чем разговоры о лекарствах, которые ни на что не годны! Я знаю, что они не приводят ни к чему, но я вынужден говорить, что они немного помогают, потому что иначе это приводит больных в отчаяние..."

Подготовленное Американской психиатрической ассоциацией "Руководство по диагностике и статистике душевных расстройств" (Diagnostic and Statistics Manual, DSM) вводит категорию болезней, имеющих опознаваемое патологическое основание, что применимо к первому встречному: признавать старость болезнью - очень доходный рынок. Это экономическая прорва для токсичных лекарств очень плохого качества, комментирует де Бильбао.

"С учетом побочных эффектов таких лекарств, я уверен, что людей, которые от них умерли, куда больше тех, у кого память улучшилась", - заявил последний президент Комиссии по прозрачности Высшего органа здравоохранения Франции.

"Болезнь Альцгеймера не является болезнью в строгом смысле слова, это результат социального конструирования в вопросах старения", - писал в Le Temps в 2013 году психоаналитик Марио Сифали.

Несмотря на констатацию поражения и притом, что фармацевтические фирмы отказываются от своих клинических испытаний, некоторые могикане без всяких угрызений совести продолжают упорствовать. Их аргумент: если медикаменты не действуют, то это оттого, что их не прописали достаточно рано... Отсюда возникает неистовство в назначении лекарств, без учета возможного риска, а также упорный, медийно раскручиваемый отказ признать "когнитивный упадок сил" как неотъемлемую часть нашей нормальности. А может, шумное медийное рекламирование является лишь отражением перебранки между слишком эгоцентричными экспертами? - задается вопросом автор статьи.

Перевод Inopressa.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 