ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.
Медикам опять обещают зарплату поднять. Дождутся ли и чего в итоге?
2020-03-16-08-40-15
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...

А ваши внуки российские мультики любят?
По инф. Парламентской газеты   
08 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

День российской анимации отмечают 8 апреля в честь премьеры первого российского анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», которая состоялась в этот день в 1912 году. Это кукольный фильм, но вместо кукол в нём — настоящие насекомые из энтомологической коллекции режиссёра Владислава Старевича.

С тех пор аниматоры придумали множество способов создания таких фильмов и каждый год выпускают всё больше мультипликации — только на студии «Союзмультфильм» за 2019 год произвели 600 минут анимации.

В Ассоциацию анимационного кино вступили 59 студии, и с каждым годом они выпускают всё больше мультфильмов. Если в 2008 году произвели 1739 минуты (29 часов) анимации, то в 2016-м — уже 4406 минуты (73 часа).

Причём аудитория мультфильмов — не только дети. Во ВЦИОМ посчитали, что мультики и фильмы-сказки часто смотрят 23 процента взрослых, а время от времени — 40 процентов.

  • Любимыми у россиян уже несколько лет остаются «Ну, погоди!», «Каникулы в Простоквашино»  и «Маша и медведь».  Остальные места в ТОП-10 заняли «Винни-Пух», «Чебурашка и крокодил Гена», «Кот Леопольд», «Ёжик в тумане», «Том и Джерри», «Жил-был пёс» и «Бременские музыканты». А вот маленькие зрители, как показал опрос родителей, предпочитают современные российские мультфильмы. Второе место среди любимых у детей разделяют между собой советские и иностранные мультики.

В этом году собираются наградить премией создателей и советских, и современных мультфильмов. 14 марта стали известны  победители этого года. Премию присудили заслуженному деятелю искусств России, Леониду Носыреву, который стал режиссёром и сценаристом мультфильмов «Два веселых гуся», «Вершки и корешки», «Комаров», «Волшебное кольцо», «Жил у бабушки козёл» и стоял у истоков киножурнала «Весёлая карусель». Продюсером 2020 года стал Артём Васильев — один из создателей сериала «Три кота» о жизни семьи с тремя детьми-котятами, который показывают в 170 странах мира на 22 языках.  Режиссёр мультсериала — Дмитрий Высоцкий.

  • Новости современного внуковедения читаем здесь.
  • А по этой ссылке вы можете вспомнить молодость – бесплатно посмотреть советские мультфильмы.

    • По инф. Парламентской газеты

    • Расскажите об этом своим друзьям!

    Загрузка...
    Загрузка...

    Тэги:

    У нас есть похожие статьи и новости:
     