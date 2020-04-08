А ваши внуки российские мультики любят?

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День российской анимации отмечают 8 апреля в честь премьеры первого российского анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», которая состоялась в этот день в 1912 году. Это кукольный фильм, но вместо кукол в нём — настоящие насекомые из энтомологической коллекции режиссёра Владислава Старевича.
С тех пор аниматоры придумали множество способов создания таких фильмов и каждый год выпускают всё больше мультипликации — только на студии «Союзмультфильм» за 2019 год произвели 600 минут анимации.
В Ассоциацию анимационного кино вступили 59 студии, и с каждым годом они выпускают всё больше мультфильмов. Если в 2008 году произвели 1739 минуты (29 часов) анимации, то в 2016-м — уже 4406 минуты (73 часа).
Причём аудитория мультфильмов — не только дети. Во ВЦИОМ посчитали, что мультики и фильмы-сказки часто смотрят 23 процента взрослых, а время от времени — 40 процентов.
Любимыми у россиян уже несколько лет остаются «Ну, погоди!», «Каникулы в Простоквашино» и «Маша и медведь». Остальные места в ТОП-10 заняли «Винни-Пух», «Чебурашка и крокодил Гена», «Кот Леопольд», «Ёжик в тумане», «Том и Джерри», «Жил-был пёс» и «Бременские музыканты». А вот маленькие зрители, как показал опрос родителей, предпочитают современные российские мультфильмы. Второе место среди любимых у детей разделяют между собой советские и иностранные мультики.
В этом году собираются наградить премией создателей и советских, и современных мультфильмов. 14 марта стали известны победители этого года. Премию присудили заслуженному деятелю искусств России, Леониду Носыреву, который стал режиссёром и сценаристом мультфильмов «Два веселых гуся», «Вершки и корешки», «Комаров», «Волшебное кольцо», «Жил у бабушки козёл» и стоял у истоков киножурнала «Весёлая карусель». Продюсером 2020 года стал Артём Васильев — один из создателей сериала «Три кота» о жизни семьи с тремя детьми-котятами, который показывают в 170 странах мира на 22 языках. Режиссёр мультсериала — Дмитрий Высоцкий.
День российской анимации отмечают 8 апреля в честь премьеры первого российского анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», которая состоялась в этот день в 1912 году. Это кукольный фильм, но вместо кукол в нём — настоящие насекомые из энтомологической коллекции режиссёра Владислава Старевича.
В России ввели уголовную ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в стране, так и за рубежом. Такой закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Во время незапланированных каникул школьникам России вместо горячего питания начали выдавать продуктовые наборы. Но пайки дают не всем, а только льготным категориям учащихся. Перечень льготников каждый регион определяет самостоятельно. При этом, как выяснилось, сухие пайки в Москве заметно лучше по содержанию, чем наборы в регионах.
В конце прошлого века Клара Новикова столкнулась с ужасной болезнью, которая чуть было не лишила юмористку жизни. Ей пришлось пережить тяжелейшее испытание, но артистка справилась со всеми трудностями, и сейчас не боится рассказывать об этом своим поклонникам.
СМИ сообщили о двух трагических случаях с детьми. В одном из них 2-летний мальчик подавился курагой, и его не удалось спасти, а во втором третьеклассница выпила средство от блох и умерла почти сразу. (Горькие истории, ведь что может быть печальнее, чем смерть детей?.. прим. МГ.)
До сих пор Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которые отказывались принимать жесткие меры по борьбе с коронавирусом, но число зараженных растет по экспоненте и уже достигло 794. Умерли от вируса 13 человек. Но вводить карантин «батька» Лукашенко по-прежнему не спешит, хотя и признает, что с гибелью людей мириться нельзя.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) отправила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и замминистру экономического развития Сергею Галкину с просьбой разрешить отсрочить выплату компенсаций туристам до 2022 года. Об этом говорится на сайте ассоциации.
В Италии задержали группу пенсионеров, которые грубо нарушали правила изоляции и собирались группой, чтобы играть в карты в лесу. Фанаты преферанса из местечка Кастано Примо под Миланом не хотели отказываться от своей ежедневной карточной игры: шесть пенсионеров в возрасте от 65 до 75 лет встречались рано утром в лесу вдоль канала Вилорези. (Случай, конечно, из ряда вон выходящий. Люди рисковали жизнью ради игры в карты, при этом устраивали мастерскую конспирацию! - прим. МГ.)
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