А ваши внуки российские мультики любят?

День российской анимации отмечают 8 апреля в честь премьеры первого российского анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», которая состоялась в этот день в 1912 году. Это кукольный фильм, но вместо кукол в нём — настоящие насекомые из энтомологической коллекции режиссёра Владислава Старевича.

С тех пор аниматоры придумали множество способов создания таких фильмов и каждый год выпускают всё больше мультипликации — только на студии «Союзмультфильм» за 2019 год произвели 600 минут анимации.

В Ассоциацию анимационного кино вступили 59 студии, и с каждым годом они выпускают всё больше мультфильмов. Если в 2008 году произвели 1739 минуты (29 часов) анимации, то в 2016-м — уже 4406 минуты (73 часа).

Причём аудитория мультфильмов — не только дети. Во ВЦИОМ посчитали, что мультики и фильмы-сказки часто смотрят 23 процента взрослых, а время от времени — 40 процентов.

Любимыми у россиян уже несколько лет остаются «Ну, погоди!», «Каникулы в Простоквашино» и «Маша и медведь». Остальные места в ТОП-10 заняли «Винни-Пух», «Чебурашка и крокодил Гена», «Кот Леопольд», «Ёжик в тумане», «Том и Джерри», «Жил-был пёс» и «Бременские музыканты». А вот маленькие зрители, как показал опрос родителей, предпочитают современные российские мультфильмы. Второе место среди любимых у детей разделяют между собой советские и иностранные мультики.

В этом году собираются наградить премией создателей и советских, и современных мультфильмов. 14 марта стали известны победители этого года . Премию присудили заслуженному деятелю искусств России, Леониду Носыреву, который стал режиссёром и сценаристом мультфильмов «Два веселых гуся», «Вершки и корешки», «Комаров», «Волшебное кольцо», «Жил у бабушки козёл» и стоял у истоков киножурнала «Весёлая карусель». Продюсером 2020 года стал Артём Васильев — один из создателей сериала «Три кота» о жизни семьи с тремя детьми-котятами, который показывают в 170 странах мира на 22 языках. Режиссёр мультсериала — Дмитрий Высоцкий.

Новости современного внуковедения читаем здесь.

А по этой ссылке вы можете вспомнить молодость – бесплатно посмотреть советские мультфильмы.

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По инф. Парламентской газеты

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