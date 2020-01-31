А у ваших внуков-девятиклассников все готово к ОГЭ? Заявление подано?

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки напомнили: прием заявлений для участия в ОГЭ (экзамены для девятиклассников) завершается 1 марта. Для получения аттестата за девятый класс нужно сдать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору. Среди них: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, иностранные языки.

- Порядок приема в 10-е профильные классы определяет сама школа, - рассказали в Рособрнадзоре. - Если выпускник хочет продолжить обучение в профильном классе, необходимо ознакомиться с этим порядком на сайте школы и узнать, какие предметы по выбору необходимо сдать.

Что важно? Заявление подается в своей школе. Выпускник должен указать в нем выбранные предметы а также форму итоговой аттестации - основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Последний вариант могут выбрать ученики с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, а также воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

Чтобы получить допуск к экзаменам в девятом классе, нужно получить "зачет" на итоговом собеседовании. Оно пройдет 12 февраля, дополнительные сроки - 11 марта и 18 мая.

- Девятиклассники - победители или призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (текущего учебного года), члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету соответствующего профиля, - также напомнили в Рособрнадзоре.

Досрочный этап ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной - с 22 мая по 30 июня.

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