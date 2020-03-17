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Человеку с коронавирусом можно самоизолироваться, но как быть при этом проживающим с ним?
Ольга Кузнецова, sobesednik.ru   
17 Марта 2020 г.
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14 марта Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для родственников туристов, вернувшихся в Россию, и разрешил детям не ходить в школу. Раньше на карантин из-за коронавируса были закрыты все школы Липецка. С каждым днем тех, кто вынужден самоизолироваться, все больше. Как себя вести, чтобы не заразить других и самому не заразиться, объяснила инфекционист Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета.

Человеку с коронавирусом можно самоизолироваться, но как быть при этом проживающим с ним?

– На днях Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную инфекцию пандемией, – напоминает о серьезности происходящего Елена Волчкова. – Многие не понимают, в чем отличия пандемии от эпидемии. Эпидемия – это когда заболевание возникает на определенной территории и когда средняя заболеваемость по численности выше обычной заболеваемости за определенный период. А при пандемии заболевание охватывает не только одну страну, но и прилегающие страны и весь мир, как это и происходит сейчас.

Как известно, сейчас людей с симптомами коронавируса госпитализируют и помещают в больничный карантин, делают тесты на коронавирус. С целью сдерживания распространения инфекции всех прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Италия, Иран, Испания, Германия и др.) обязывают самоизолироваться на две недели дома, чтобы ни с кем не контактировать и не передать вирус. Ведь человек может и не болеть, но быть носителем коронавируса.

Похоже, теперь и россиянам пора всерьез задуматься о правилах соблюдения самоизоляции. Но большинство из нас живут не в просторных домах, а в небольших квартирах вместе с семьями, а стало быть, подвергают опасности домашних.

Как минимизировать риски в случае, если человек является носителем коронавируса? Инфекционист Елена Волчкова формулирует пять главных правил.

1. Увезите из дома детей и пожилых.

– Человек не прямо с аэродрома заходит в квартиру, у родственников есть время подготовиться к его возвращению, – говорит доктор. – Логично, что дети и, главное, пожилые люди, которые находятся в зоне риска, не должны находиться с таким человеком в одном помещении. До его приезда их лучше перевезти на время к родственникам, друзьям, в гостиницу.

Если этого не произошло вовремя и они контактировали с прибывшим туристом, то им также теперь придется самоизолироваться и никуда не выходить. Взрослые получат больничный, дети не должны посещать школу.

2. Сидите в отдельной комнате.

– Когда в квартире есть отдельная комната, где можно изолировать человека, – это не самый плохой вариант. Встреч на общей территории можно и избежать, но человек не может не выходить из комнаты, минимум несколько раз в день он будет пользоваться санузлом.

3. Носите маску и перчатки, чаще мойте руки

– При контакте родственникам лучше надевать маски. Но самое главное, чтобы маска была на носителе вируса. Можно даже самую обычную повязку, но лучше респираторную, – объясняет Елена Волчкова. – Чем чаще человек моет руки с мылом, тем лучше. После этого их можно дополнительно обработать антисептиком. Желательно, чтобы человек, выходя из комнаты в места общего пользования и контактируя с родственниками, надевал на руки еще и медицинские перчатки.

4. Протирайте спиртом дверные ручки, краны – все, к чему мог прикасатья носитель

Несмотря на все эти средства защиты, инфекционист обращает внимание, что все, к чему притрагивался носитель вируса – например, краны в ванной или ручку двери туалета, следует обрабатывать хлорсодержащими или спиртовыми средствами.

5. Приносить еду и выбрасывать мусор просите помощников. Все действия – только за дверью квартиры

Даже если человек живет один, он не должен выходить на улицу – в магазин за продуктами или выбросить мусор в контейнер. Это считается нарушением домашнего карантина. Если нет желания заказывать готовую еду или продукты в интернет-магазинах, то надо договориться с соседями, родственниками, коллегами о том, чтобы они приносили продукты и выбрасывали мусор. Разумеется, никакого контакта, кроме телефонного, быть не должно: еду и мусор следует оставлять под дверью квартиры. И забирать оттуда же.

Мы все с тревогой следим за ситуацией с коронавирусом. Среди последних новостей:

И советы специалистов о способах уберечься сейчас очень нужны. Тем боле наше поколение, людей пенсионного возраста, находится по отношению к коронавирусу в зоне риска.

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  • Человеку с коронавирусом можно самоизолироваться, но как быть при этом проживающим с ним?
    14 марта Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для родственников туристов, вернувшихся в Россию, и разрешил детям не ходить в школу. Раньше на карантин из-за коронавируса были закрыты все школы Липецка. С каждым днем тех, кто вынужден самоизолироваться, все больше. Как себя вести, чтобы не заразить других и самому не заразиться, объяснила инфекционист Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета.
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