Сводки с коронавирусных полей: оптимизм итальянцев, шутки американцев и паника россиян

Эпидемия коронавируса продолжает вносить коррективы в жизнь населения самых разных стран. Так, в России на фоне роста числа заболевших продолжают налагать ограничения на авиаперевозки и движение железнодорожного транспорта, неунывающие итальянцы поют песни, чтобы избавиться от хандры, чехи вводят общенациональный карантин, а американцы просят преступников «снизить активность» на фоне коронавируса.

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Начнем с новостей из России. За последние сутки 15 марта количество заражения COVID-19 в России выросло с 59 до 63 человек, сообщает ТАСС. Большинство из 59 заболевших посещали Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию.

При этом не менее трех выявленных в России случаев коронавируса не были завезенными из-за рубежа.

Отмечается, что некоторые пациенты заразились на территории страны, в том числе от своих родственников.

На фоне этого дочерняя РЖД «Федеральная пассажирская компания» объявила об отмене международных поездов между Россией, Украиной и Молдавией.

Отмечается, что запрет вступает в силу с 17 марта в целях борьбы с распространением вируса и будет затрагивать также прицепные и беспересадочные вагоны.

В список попали поезда из Москвы до Киева, Одессы, Николаева, Кишинева и Львова, а также до Кривого Рога. Из Петербурга запрещены поезда в Киев и Кишинев.

Данная ограничительная мера будет действовать до особого распоряжения.

Ранее РЖД отменили поезда в столицы Германии, Франции и Чехии, также было ограничено авиасообщение со странами Европы.

Из-за коронавируса в России ввели и лимит на зрителей спортивных и культурных мероприятий. Так, в Новгородской, Кемеровской и Липецкой областях под запрет попали все мероприятия с большим скоплением людей. А в Калининграде тотально отменять многолюдные культурные и спортивные зрелища не стали. Но установили планку. В помещении могут одновременно собираться не больше 300 человек, а на открытом воздухе - до 600. В Петербурге другой лимит. Здесь можно собираться до тысячи человек, а в Ленинградской области - до трехсот. Если больше - мероприятие под запретом, сообщает РГ.

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Торговые сети, в свою очередь, начали создавать продуктовые запасы, увеличивая заказы у поставщиков, на случай ужесточения ограничений из-за распространения коронавивируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в Минпромторге.

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», — сказали в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что возможные пустые полки в некоторых магазинах объясняются не отсутствием товаров, а скоростью его выкладки и реализации.

Не обошлось и без мер в сфере образования: школы и университеты переводят учеников и студентов на дистанционное обучение.

Тем временем духовенство Русской православной церкви заявило, что не будет запрещать литургии даже при распространении коронавируса.

По данным телеканала «Дождь», с 10 марта в Казанском соборе Петербурга верующие поклоняются мощам Иоанна Крестителя, которые доставили из Иерусалима. Волонтер вытирает следы поцелуев с сосуда одной и той же тряпочкой. К мощам приложились уже более шести тысяч человек.

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К новостям из других стран. На фоне эпидемии коронавируса полиция американского города Солт-Лейк-Сити опубликовала в Twitter полушуточное обращение к представителям криминального мира.

Бандитов призвали «прекратить всю криминальную деятельность и бесчестное поведение», чтобы предотвратить распространение вируса.

При этом отмечается, что запрет на криминал будет действовать «до последующего уведомления».

«Мы заранее благодарим вас за конструктивное сотрудничество», — заявили в полиции города мормонов.

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Тем временем в Италии прошел жизнеутверждающий музыкальный флешмоб по поднятию настроения.

Не унывающие итальянцы, которым по вине коронавируса приходится сидеть дома и держать друг от друга дистанцию, распространили по соцсетям приглашения присоединиться к акции «откроем окна и балконы, споём и сыграем вместе, хоть мы так далеки». Участникам флешмоба предлагалось подпевать или подыгрывать на музыкальных инструментах либо подручных предметах — кастрюлях, тарелках и т. д.

Акция длилась с пятницу по воскресенье. В эти три дня ровно в 18 часов по местному времени итальянцы объединились, чтобы разогнать хандру с помощью любимых всеми песен и мелодий. Музыкальная программа в Риме состояла из гимна Италии, знаменитой песни Челентано Azzurro, а венчал флешмоб композиция Il celo è sempre più blue («Небо все больше становится голубым).

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Передвижение граждан между Грузией и Россией будут приостановлено с 16 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

В сообщении указано, что решение обсуждалось с представителем России по Пражскому формату диалога, сенатором Григорием Карасиным.

Уточняется, то ограничения не коснутся грузовых перевозок между двумя странами, а также тех граждан России и Грузии, которые выскажут желание вернуться в свои страны, передает «Интерфакс».

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Правительство Чехии приняло решение о введении в стране карантина с 16 марта для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш после семичасового заседания кабинета министров, передает РИА «Новости».

Карантин подразумевает ограничение выхода людей на улицу. Согласно правилам, по улице можно перемещаться на работу и с работы, за продуктами, в медучреждения и аптеки, а также для посещения родственников в случае необходимости.

За соблюдением карантина будет следить полиция, на нарушителей будет наложен штраф. При этом движение общественного транспорта ограничиваться не будет.

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Черногория, в которой до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19, полностью закрыла границы для иностранцев без ВНЖ.

Соответствующее решение опубликовала пресс-служба правительства.

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После прохождения пика эпидемии коронавируса в Китае продолжают фиксировать снижение числа заболевших, сообщает госкомитет по здравоохранению.

По последним данным, вылечить удалось более 66,9 тыс. зараженных из 80 тыс. 844. За последние сутки выявили 20 новых случаев заболевания.

Число умерших за последнее время меняется незначительно. С субботы по воскресенье скончались десять человек (все в городе Ухань), общее число жертв достигло 3199.

При этом отдельной строкой упоминаются завозные случаи заражения, которых теперь уже больше, чем внутренних. За последние сутки вирус подтвердили у 16 приехавших из-за рубежа, в том числе у пятерых — в Пекине.

Второй очаг эпидемии — Южная Корея — за сутки зарегистрировала 76 новых случаев заражения, три человека скончались. Суточный прирост зараженных впервые более чем за три недели, с 21 февраля, составил менее 100 человек в день. Общее число зараженных выросло до 8162 человека, погибших — 75.

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Не утихают разговоры о возможной второй волне эпидемии коронавируса. Она может начаться, если Китай отменит карантин. Об этом заявил глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи, передает телеканал ABC.

Ученый напомнил, что в Китае показатели по заболеваемости дошли до пика, но сейчас снижаются. Так, пару дней назад было зарегистрировано всего 11 случаев, отметил Фаучи. По его мнению, вторая волна заражения может возникнуть по мере того, как китайцы будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни.

Эксперт также предположил, что в США эпидемия может продлиться еще несколько месяцев, сообщает РГ.

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И напоследок - к обнадеживающим новостям.

Новосибирские ученые ожидают, что к середине лета пандемия коронавируса COVID-19 пойдет на спад.

— Можно прогнозировать, что в мире распространение затихнет к июню — июлю. В Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля, — сообщил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

По словам ученого, новый вирус в 10–15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Его выявляемость достаточно высокая. При этом смертность от COVID-19 за все время распространения инфекции сопоставима с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день.

По состоянию на 15 марта общее количество зараженных коронавирусом нового типа по всему миру составило 152 901 человек. Умерли 5 801 человека. 13 марта Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии коронавируса.