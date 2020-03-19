«Грызть гранит» математики: с репетитором, с родителями, самому?..

Не стоит винить ребенка в его непонимании математики – это одна из наиболее сложных дисциплин в школе. Причем, с математическими трудностями реально столкнуться и в младших классах, и в средней школе, и на пороге студенческой жизни. Причин масса – личная неприязнь к алгебре и геометрии, пропущенные по болезни занятия, непонятая тема, которая стала причиной «снежного кома» непонимания.

Порой необходимость дополнительного обучения продиктована не неуспеваемостью, а желанием выйти за пределы программы, подготовиться к олимпиаде, учебе в ВУЗе и так далее.

Дополнительно заниматься с репетитором

Сегодня можно заниматься с репетиторами, а также записываться на курсы по математике онлайн. Традиционный формат репетиторства с личным визитом к учителю или его приглашением в свой дом также возможен, особенно если у вас есть хороший знакомый наставник для ребенка.

Онлайн формат, тем не менее, имеет свои преимущества – не надо рисковать безопасностью ребенка, отправляя его через весь город к малознакомому репетитору, можно заниматься, не тратят время на дорогу, можно выбирать репетиторов и курсы среди наиболее подходящих.

Однако стоит быть готовым к тому, что математика относится к довольно дорогим дисциплинам, тем более если учить нужно школьников младших классов или наоборот – будущих абитуриентов, школьников старших классов.





Заниматься с родителями

Альтернативный вариант обучения с репетитором – это занятия с родителями. По очевидным причинам подходит не во всех случаях. Во-первых, не все мамы и папы помнят школьную программу, векторы, логарифмы, системы уравнений, тригонометрию. Во-вторых, мамы и папы могут уставать на работе и решая бытовые задачи, чтобы потом терпеливо и без раздражения заниматься с ребенком по математике.

Если речь идет о чем-то большем, чем помощь с парой примеров или объяснением на пальцах понятной темы, у родителя может не хватить педагогического опыта. Даже при имеющемся желании такая помощь ребенку может навредить.

Заниматься самому

Также подходит далеко не всем. Нужна и мотивация, и умение анализировать информацию. Да, информации для самостоятельного обучения математике в Сети хватает, но сухие цифры и трактовки правил без возможности задать вопрос наставнику становятся причиной, почему некоторые темы сложно понять самому. Объективный контроль полученных знаний и проверка выполненных заданий при обучении без наставника – это непросто.

Возможностей в обучении, расширении знаний и прорабатывании трудных или интересующих тем сейчас немало. И все их надо использовать по максимуму. Где-то и репетитора ученику посетить, где-то и самому посидеть или со старшими, которые разбираются в математических вопросах. Знания в любом случае лишними не будут. И бабушкам и дедушкам тоже всегда работа найдется. Проконтролировать выполнение заданий, довезти до наставника и забрать ребенка обратно и т.д. Главное, школьника не отвратить от точной науки, а наоборот вызвать к ней интерес. А там, где есть интерес, и работа идет с душой. А значит, можно иметь надежды на хорошие результаты.

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