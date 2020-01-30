Есть данные: каждая четвертая семья не обходится без репетитора для ребятни

26% российских родителей нанимают ребенку репетитора. Еще 13% - оплачивают дополнительные занятия в самой школе. 42% - отправляют школьников на платные кружки и секции. И 59% мам и пап регулярно помогают детям с домашними заданиями.

Таковы результаты мониторинга РАНХиГС, в котором участвовало более пяти тысяч респондентов.

- Даже среди семей, которые оценили свое материальное положение как низкое, 18,2% опрошенных нанимают детям репетиторов, - подчеркивают эксперты. - Чем старше становится ребенок, тем чаще это происходит.

Особенно этот процесс заметен в основной школе. Если в пятом классе с репетиторами занимается 20 процентов ребят. То в шестом - уже 32 процента. В одиннадцатом - 57 процентов. По крайней мере, именно так отвечают родители.

При этом четверть семей оплачивают дополнительные занятия с целью подготовки ребенка к ОГЭ или ЕГЭ и 20% - с целью ликвидировать пробелы в освоении школьной программы.

Что еще интересного показало исследование? Чем выше уровень доходов семьи, тем больше родителей прилагают усилия к тому, чтобы ребенок поступил в "хорошую" школу. Внимание мам и пап к подготовке детей к поступлению в первый класс увеличилось в разы. Это связано с тем, что в родительском сообществе (прежде всего среди родителей с высшим образованием) сложился стереотип: ребенок должен быть конкурентоспособным уже в детском саду!

В итоге около 70% мам и пап нынешних школьников поддерживают идею введения обязательной предшкольной подготовки.

Наводит на размышления о многом, не правда ли? И о том, что освоение школьной программы - дело нелегкое. И о том, что в нынешнем обществе есть готовность вкладывать в знания деньги... если они есть (и это уже к теме увеличивающегося разрыва между богатством и бедностью). А если говорить об образовании, то стоит вспомнить и такие новости:

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ