Беременной косметика добавит привлекательности, но может повлиять… на вес ребенка

"Определенные косметические средства могут блокировать чувство насыщения у новорожденных", - сообщает немецкое издание Die Zeit.
"Уже более 20 лет ведутся жаркие споры о том, как условия в утробе матери влияют на судьбу младенцев. От испытанного матерью стресса до различных химикатов - под подозрение во взаимосвязи с физическими аномалиями или расстройствами поведения ребенка попадало практически все. Однако многое оставалось лишь домыслами, что-то было подтверждено наполовину, а что-то и вовсе не доказано. Однако теперь Центр им. Гельмгольца по исследованию окружающей среды в Лейпциге представил доказательства, которые в равной степени убедительны и подтверждены: использование будущими мамами определенных кремов и лосьонов позднее увеличивает вероятность появления у детей избыточного веса", - пишет издание.
"Таков результат исследования о влиянии окружающей среды на здоровье матери и ребенка, опубликованного в научном журнале Nature Communications. В центре внимания исследователей оказались используемые в кремах консерванты, так называемые парабены. При нанесении на кожу матери они, очевидно, могут проникать вплоть до ДНК ребенка и менять там активность соответствующих генов".
Ученые обнаружили, что "чем выше концентрация парабенов (или продуктов их распада) в моче матери, тем выше затем индекс массы тела ее ребенка (это, прежде всего, касается девочек)". "Это наблюдение было подтверждено и на мышах. Ученые установили, что мыши, подверженные влиянию парабенов, употребляли особенно много еды. Когда исследователи изучили мозг подопытных животных, они обнаружили там эпигенетические изменения гена, отвечающего за чувство голода", - отмечается в публикации.
В этой связи ученые советуют использовать во время беременности только продукты, не содержащие парабены, передает Die Zeit.
Беря ответственность не только за себя, но и за жизнь ребенка, будущей маме, конечно, стоит быть очень избирательной. И какой косметикой пользоваться в интересном положении, оказывается, тоже. Но ведь все хотят родить здоровых малышей, и лучше подстраховаться.
А ваши внучки-невестки знают о парабенах? Киньте им полезную ссылочку на публикацию!
В интернете набирает обороты челлендж (подростковое увлечение на стыке интернета и реальности, часто - невинное, а бывает и опасное). Суть новой моды, "достижениями" в которой хвастаются: интернет-пользователь перед камерой мотает головой из стороны в сторону до потери сознания.
Исследователи из Вашингтонского университета сообщают, что стиль речи родителей, обращенной к маленькому ребенку, может стимулировать развитие его мозга и речевых навыков. Они рекомендуют говорить медленно, более высоким тоном, и подчеркивать интонацию, но при этом использовать грамматически правильные предложения и не искажать слова.
"Пытаясь привлечь к себе внимание, все больше подростков в США занимаются моббингом не только по отношению к другим, но и по отношению к самим себе. Цифровое самоповреждение порой заканчивается суицидом", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
В соцсетях множество групп, которые представляют реальную угрозу для подростков. Автор книг по семейной психологии, мама пяти детей Лариса Суркова рассказывает, почему подростками легко манипулировать и как родителям уберечь своих детей от пагубного влияния:
"(...) От школьного стула до сиденья автобуса, от дивана до кровати и так повторяется каждый день... В своей повседневной жизни многие подростки ведут недостаточно подвижный образ жизни. И проявляют слишком мало физической активности, по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая предостерегает от вредных последствий такого бездействия в новом исследовании, опубликованном 22 ноября в медицинском журнале The Lancet Child & Adolescent Health.
Интернет поставил детей всего мира в беспрецедентное положение. Опасностей масса: всевозможные нежелательные знакомства, изощренные безумцы, дистанционно доводящие ребёнка до самоубийства, виртуальные казино, мошенники и наконец порнография, доступная каждому в результате нажатия нескольких клавиш. Уберечь «цветы жизни» могут только родители (или бабушки с дедушками, если родителям не до того). Как это сделать, рассказывает Анна Толоконникова – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и экономики СМИ журфака МГУ, а также, что немаловажно для темы, мама подрастающих детей.
"Все больше родителей позволяют своим детям беспрепятственно играть со смартфонами и планшетами. Новое исследование, проведенное в США, показало, насколько действительно опасна такая цифровая "няня", - сообщает немецкий журнал Focus.
Поколение современных родителей выросло в ситуациях, когда их мамы и папы были постоянно заняты и с детьми много и часто занимались бабушки: они ходили с внуками к врачам, водили их в детский сад и школу, забирали на каникулы едва ли не на всё лето. Сегодня многие пытаются выбирать такую же тактику и со своими детьми. Однако получается не всегда. Современная реальность такова, что попытка переложить на старшее поколение заботу о своих отпрысках может вылиться… в проблемы с законом!
С сентября этого года в российскую реальность стало постепенно возвращаться уже изрядно подзабытое словечко «ваучер». Правда, к счастью, совсем не в том смысле, в каком жители страны привыкли к нему в «лихие» 1990-е. Сегодня этим словом всё чаще обозначают новый для россиян документ – сертификат на право посещения кружков и секций в сфере дополнительного образования. «Аргументы недели» разбирались в том, зачем чиновникам понадобилось плодить новые бумаги в сфере, где десятилетиями всё прекрасно работало и без них.
Компания Mattel, которая занимается производством Барби, запускает новую линейку гендерно-нейтральных кукол «Creatable World» («Созидаемый мир»). (Мы живем в такое время, когда стереотипы уходят в прошлое, и история с новыми куклами Барби - еще одно подтверждение этому. Радоваться ли этом или печалиться? Вопрос спорный... - прим. МГ.)
Ребенок с отставанием в развитии, какой бы диагноз за этим ни стоял, может родиться в результате благополучной беременности и благополучных родов и в первые месяцы жизни вести себя, как обычный ребенок. И если отставание в физическом развитии рано или поздно замечается на обследованиях у врачей, то отставание в психическом и психологическом развитии (социальное взаимодействие, эмоциональный интеллект) фиксируется медиками слишком поздно — тогда, когда ребенок уже попадает к психиатру.
Изучение английского языка, на мой взгляд, в современном мире просто необходимо, ведь тенденции высшего образования, работы и даже жизни направлены на глобализацию и международные коммуникации. Трудно даже представить, сколько Hello и Thank you звучит сейчас в повседневной жизни – конкуренция на рынке труда растёт, а с ней растут и запросы, в том числе и на английский язык. Уже в наше время низкий уровень владения иностранным языком вызывает удивление; а что будет, когда подрастут наши дети и внуки?
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