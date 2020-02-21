Беременной косметика добавит привлекательности, но может повлиять… на вес ребенка

"Определенные косметические средства могут блокировать чувство насыщения у новорожденных", - сообщает немецкое издание Die Zeit.

"Уже более 20 лет ведутся жаркие споры о том, как условия в утробе матери влияют на судьбу младенцев. От испытанного матерью стресса до различных химикатов - под подозрение во взаимосвязи с физическими аномалиями или расстройствами поведения ребенка попадало практически все. Однако многое оставалось лишь домыслами, что-то было подтверждено наполовину, а что-то и вовсе не доказано. Однако теперь Центр им. Гельмгольца по исследованию окружающей среды в Лейпциге представил доказательства, которые в равной степени убедительны и подтверждены: использование будущими мамами определенных кремов и лосьонов позднее увеличивает вероятность появления у детей избыточного веса", - пишет издание.

"Таков результат исследования о влиянии окружающей среды на здоровье матери и ребенка, опубликованного в научном журнале Nature Communications. В центре внимания исследователей оказались используемые в кремах консерванты, так называемые парабены. При нанесении на кожу матери они, очевидно, могут проникать вплоть до ДНК ребенка и менять там активность соответствующих генов".

Ученые обнаружили, что "чем выше концентрация парабенов (или продуктов их распада) в моче матери, тем выше затем индекс массы тела ее ребенка (это, прежде всего, касается девочек)". "Это наблюдение было подтверждено и на мышах. Ученые установили, что мыши, подверженные влиянию парабенов, употребляли особенно много еды. Когда исследователи изучили мозг подопытных животных, они обнаружили там эпигенетические изменения гена, отвечающего за чувство голода", - отмечается в публикации.

В этой связи ученые советуют использовать во время беременности только продукты, не содержащие парабены, передает Die Zeit.

Беря ответственность не только за себя, но и за жизнь ребенка, будущей маме, конечно, стоит быть очень избирательной. И какой косметикой пользоваться в интересном положении, оказывается, тоже. Но ведь все хотят родить здоровых малышей, и лучше подстраховаться.

А ваши внучки-невестки знают о парабенах? Киньте им полезную ссылочку на публикацию!

Это тоже актуально для будущих мам:

А тут и просто так интересно:

Перевод Inopressa.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...