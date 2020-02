Беременной косметика добавит привлекательности, но может повлиять… на вес ребенка

Изучение английского языка, на мой взгляд, в современном мире просто необходимо, ведь тенденции высшего образования, работы и даже жизни направлены на глобализацию и международные коммуникации. Трудно даже представить, сколько Hello и Thank you звучит сейчас в повседневной жизни – конкуренция на рынке труда растёт, а с ней растут и запросы, в том числе и на английский язык. Уже в наше время низкий уровень владения иностранным языком вызывает удивление; а что будет, когда подрастут наши дети и внуки?