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Польза композитного бассейна для беременных

Ксения ДАВЫДОВА   
22 Января 2020 г.
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Польза композитного бассейна для беременных

Плавание и водные процедуры, безусловно, полезны в период беременности. Особенно хорошо, когда можно этим заниматься в комфортных и безопасных условиях – в собственном бассейне на загородном участке.

Вода расслабляет, снимает напряжение мышц и нивелирует негативное воздействие повседневного стресса. Регулярные занятия в бассейне укрепляют мышцы грудной клетки, дают возможность приобрести навыки правильного дыхания при нагрузках. Плавание активизирует работу сердечно-сосудистой системы, повышает выносливость организма и позволяет избавиться от лишнего веса.

Польза композитного бассейна для беременных

При этом преимущества собственного бассейна для беременных очевидны – никаких посторонних посетителей, привычная домашняя атмосфера, гарантированная чистота воды.

Конечно, необходимости предварительной консультации будущей матери с врачом никто не отменял. Что же касается противопоказаний, то они предельно общие – не стоит допускать чрезмерных физических нагрузок, делать резких движений, увлекаться нырянием. Главное – внимательно следить за своим самочувствием и при первом появлении связанных с плаванием недомоганий прекратить водные процедуры. Также очень важно следить за чистотой воды, чтобы избежать инфекций.

Кстати, о чистоте. В доступных и недорогих общественных бассейнах не исключена возможность заразиться инфекционными или грибковыми заболеваниями. Казалось бы, когда речь идет о бассейне собственном, здесь нет места для подобных опасений. Однако, бассейн бассейну – рознь.

Самые распространенные в настоящее время искусственные водоемы бывают двух типов – бетонные и композитные. Они отличаются по многим параметрам, один из которых нас особенно интересует – это свойства поверхности, влияющие на чистоту бассейна. Так, у чаш бетонных бассейнов шероховатая и пористая поверхность, из-за чего на ней скапливаются бактерии и водоросли. Чтобы справиться с этой напастью, бетонные бассейны приходится часто обрабатывать химикатами.

Иное дело – бассейны композитные. Они изготавливаются из стеклопластика на заводах по современной технологии, крупнейший производитель на Северо-Западе – компания www.admiralpools.ru. Поверхность композитных бассейнов гладкая, и «непрошенным гостям» там просто не за что зацепиться, поэтому и поддержание такого водоема в чистоте не требует титанических усилий. Конечно, для кого-то это может показаться несущественным, но когда речь идет о здоровье будущего ребенка и его матери, мелочей быть не может.

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